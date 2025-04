Daño al sistema de riego complica recuperación del Parque de Morales

El Parque Morales enfrenta dificultades debido a la falta de agua y el daño al sistema de riego por aspersión, que afectó la vegetación del lugar.

Christian Azuara, director de Servicios Municipales, explicó en entrevista para Pulso Online que las tuberías del sistema de riego fueron dañadas en agosto de 2024 por maquinaria pesada durante las obras de cimentación.

“Lo que pasó fue que en agosto se dañaron las tuberías del parque por la maquinaria que se metió para las obras de cimentación, y eso nos dejó sin un sistema adecuado para el riego de las áreas verdes", detalló.

Ante esta situación, el municipio ha tomado medidas para paliar el problema, como el uso de pipas y la instalación de tinacos de 20 mil litros en puntos estratégicos del parque.

“Hemos triplicado el esfuerzo de riego con pipas y colocado tinacos de 20,000 litros en puntos estratégicos. A pesar de estas acciones, las altas temperaturas y la falta de lluvias continúan dificultando la recuperación del espacio", indicó.

Azuara también comentó que la crisis hídrica no solo afecta al Parque de Morales, sino que es un problema más amplio que impacta a varias regiones, tanto en el país como internacionalmente.

"Estamos en contacto con otros municipios que enfrentan situaciones similares. La crisis hídrica es algo que afecta no solo a San Luis Potosí, sino a diversas partes del mundo", señaló.

TE PUEDE INTERESAR: Insiste Municipio en que riegan parque de Morales

En cuanto a los árboles del parque, el funcionario explicó que muchos de ellos no son especies endémicas, lo que complica aún más su adaptación al clima de la región. “Los árboles del parque no son endémicos de la zona, lo que hace que no soporten bien las altas temperaturas. Esto también agrava la situación, pero seguiremos trabajando para mejorar las condiciones”, señaló Azuara.

Foto: Alberto Martínez/Pulso

Además, el director mencionó que están evaluando la rehabilitación de la planta tratadora de agua en el parque, una acción que requiere una inversión de entre 4 y 5 millones de pesos.

"Estamos trabajando en la rehabilitación de la planta tratadora de agua, pero eso requiere una inversión significativa", explicó Azuara.

Finalmente, anunció que el domingo se llevará a cabo un riego masivo en el parque, invitando a la ciudadanía a participar. "Este domingo convocamos a la población para un riego masivo, con la intención de sumar esfuerzos para recuperar el parque. No podemos permitir que se siga deteriorando", concluyó.