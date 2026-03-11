Morena SLP respalda reforma electoral de Sheinbaum

La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en San Luis Potosí, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, aseguró que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, está cumpliendo con el mandato ciudadano al impulsar la reforma electoral propuesta a nivel federal.

La dirigente estatal sostuvo que la iniciativa responde a lo que la población expresó en las urnas y que busca profundizar la democracia, fortalecer las instituciones del país y hacer un uso más eficiente de los recursos públicos.

Rodríguez Velázquez señaló que cada fuerza política deberá asumir su responsabilidad frente a la discusión de la reforma y advirtió que será la ciudadanía quien evalúe el actuar de los partidos y legisladores que decidan votar en contra.

"La presidenta Claudia Sheinbaum está cumpliendo con el pueblo de México al impulsar esta reforma electoral. Hoy cada fuerza política tendrá que asumir su responsabilidad y será el pueblo quien juzgue si quienes voten en contra están actuando a favor de México o no", expresó.

Explicó que uno de los principales objetivos de la propuesta es reducir los costos del sistema electoral, con el propósito de que los recursos que se logren ahorrar puedan destinarse a áreas prioritarias para el desarrollo del país.

"Lo que se pretende ahorrar con esta reforma es para fortalecer programas sociales, ampliar la infraestructura carretera y generar más beneficios para el pueblo de México. Se trata de que el dinero público se utilice para mejorar la vida de la gente", puntualizó.

La dirigente de Morena en la entidad añadió que el movimiento de la llamada Cuarta Transformación ha puesto por delante el proyecto de nación y el bienestar de la población por encima de intereses individuales o cálculos políticos.

"En Morena tenemos muy claro que lo más importante es el proyecto de transformación que vive nuestro país. Aquí no se trata de proyectos individuales, se trata de seguir construyendo un México con más justicia, más derechos y más bienestar para todas y todos", afirmó.

Finalmente, reiteró que Morena continuará trabajando desde el territorio para fortalecer su organización y respaldar las políticas públicas impulsadas por el gobierno federal.

"Vamos a seguir caminando con la gente, casa por casa, fortaleciendo nuestro movimiento y defendiendo la transformación. Porque en Morena sabemos que primero es el pueblo y primero es México", concluyó.