Morenistas piden posponer elección interna; acusan a líderes estatales de provocar caos y anarquía

Jesús Cardona Mireles, consejero del V Distrito local, leyó a nombre de los inconformes un posicionamiento de nueve puntos, entre los que se acusa a dirigentes nacionales como Bertha Luján y Yeidckol Polevnsky, así como a los estatales María Luisa Veloz Silva y Sergio Serrano Soriano de "provocar el caos y la anarquía al interior del Movimiento para perpetuar cotos de poder".

Igualmente, acusaron al delegado Gabino Morales Mendoza de promover a Roxana Hernández Ramírez para dirigente estatal de Morena "siendo que él no debe involucrarse en el proceso".

Lamentaron que a pocos días de las asambleas distritales para renovar a los mandos del Partido, "no hemos recibido copia del padrón de militantes. En cambio, sabemos de buena fuente de personas afines a los dirigentes ya señalados, que sin ser militantes están afiliando gente en las calles, con padrón en mano y ofreciendo dádivas y programas gubernamentales".

Finalmente, las y los consejeros reunidos en oficinas de la calle Ignacio Comonfort, hicieron un llamado "a los protagonistas del cambio verdadero y que no han sido eliminados del padrón de Morena, a que acudan a las asambleas distritales para que en esta ocasión no regalen su voto a los irresponsables ni a los tibios que no quieren contrariar a los jefes de las pandillas políticas que hoy en día tienen secuestrado al Movimiento y que impiden así que la Cuarta Transformación sea una realidad en San Luis Potosí".

Al menos una decena de consejeras y consejeros estatales del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en San Luis Potosí, solicitaron que se posponga el proceso electoral interno programado para el domingo 19 de octubre por considerar que no existen condiciones de participación democrática para muchos de los interesados.