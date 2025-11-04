Mortandad vial, muy alta en SLP

De acuerdo con el Monitor de la Seguridad Vial 2025, realizado por la Fundación Aleatica, el estado de San Luis Potosí, fue la quinta entidad federativa a nivel nacional con la mayor tasa de mortalidad por siniestros viales de tránsito registrados en dicho periodo.

Según los datos de este informe, el cual contiene la información del 2023, siendo este el periodo más reciente con estadísticas completas disponibles, la entidad potosina registró una tasa de mortalidad por siniestros de tránsito de 20.3 por cada 100 mil habitantes.

En el ranking nacional, San Luis Potosí solo se encuentra por debajo de las tasas de mortalidad registradas en Nayarit (26.1 por cada 100 mil habitantes, Tabasco (23.7) Colima (22.6) y Zacatecas (21.4).

De forma específica la tasa de mortalidad peatonal en la entidad durante el 2023 fue de 5.1 siniestros por cada 100 mil habitantes, posicionándose con un nivel medio alto, mientras que la tasa de mortalidad de motociclistas en dicho periodo fue de 7.4 siniestros viales por cada 100 mil habitantes, siendo junto a otras 7 entidades federativas en el país las únicas que presentan como foco rojo esta incidencia.

Según el Monitor las entidades con la mayor tasa de mortalidad por siniestros viales de tránsito comparten ciertos factores comunes que podrían contribuir a estas cifras, como una alta incidencia de siniestros graves en zonas rurales o carreteras, infraestructura vial insuficiente para proteger a los usuarios vulnerables, y condiciones de tránsito que facilitan altas velocidades, como carreteras amplias sin controles efectivos de velocidad.

Cabe recordar que la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, promulgada desde el 2022, no ha sido homologada a nivel local por el Congreso del Estado, mientras que propuestas ciudadanas para su implementación como la Ley Santi se mantiene congeladas en la agenda legislativa desde hace más de un año.

De acuerdo con la Fundación Aleatica esta ley marcó un hito al reconocer la movilidad segura, accesible, eficiente y sostenible, como un derecho, con prioridad para peatones, ciclistas y motociclistas, estos últimos con mayor riesgo de perder la vida en siniestros viales.