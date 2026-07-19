Mujeres participan en el mundo troquero

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La creciente participación de mujeres en el mundo troquero ha impulsado la formación de clubes femeninos y motivado a más conductoras a modificar y exhibir sus camionetas en eventos especializados, cómo el caso de Patricia Díaz, integrante del club Troqueras Unidas.

Detalló que actualmente el grupo está conformado por nueve mujeres provenientes de distintos estados del país, quienes comparten el gusto por las camionetas modificadas y participan de manera constante en exhibiciones y concentraciones.

En su caso, conduce una Chevrolet Silverado 2016, vehículo al que le ha realizado diversas modificaciones, entre ellas un cambio de color, rines, luces LED y accesorios en la parrilla, mientras que uno de sus próximos proyectos es instalar un sistema de sonido.

De acuerdo con Paty, su interés por este ambiente surgió al acompañar a su esposo a los eventos de camionetas. Con el tiempo, decidió asistir con su propia unidad y, posteriormente, se integró a un club conformado exclusivamente por mujeres, donde encontró un espacio de compañerismo y apoyo mutuo.

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Señaló que la creación de estos clubes ha contribuido a visibilizar la participación femenina dentro del mundo troquero y ha servido de inspiración para que más mujeres se animen a involucrarse en este tipo de actividades.

"Todas empezamos desde cero; algunas ya tienen más modificaciones y otras apenas comienzan, pero lo importante es animarse y trabajar poco a poco en los proyectos", expresó.

Su gusto por el mundo troquero la ha llevado a acudir tres años consecutivos a este tipo de encuentros y casi un año como integrante de Troqueras Unidas, agrupación que, aseguró, se distingue por la unión entre sus integrantes durante cada uno de los eventos en los que participan.

Además, refirió que esta afición también se ha convertido en una actividad familiar, ya que junto con su esposo y sus hijos acude a las exhibiciones, donde incluso uno de sus hijos ha desarrollado un gran interés por las camionetas modificadas y los espectáculos que se realizan en este tipo de reuniones.

Este domingo, ella, junto con su esposo e hijos, asistirán al Truck Meet 2026 que se realizará en el Rancho Don Kiro, en la comunidad de Cándido Navarro. El evento tiene como fin reunir a clubes de camionetas modificadas a través de exhibiciones, así como más actividades de esparcimiento y de deporte extremo.