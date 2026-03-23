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Municipio negociará el color de camellones

Pintura verde motivó demanda interpuesta por Cambio de Ruta

Por Rolando Morales

Marzo 23, 2026 03:00 a.m.
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Municipio negociará el color de camellones

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, reconoció que el Ayuntamiento aún no ha abordado con autoridades estatales el tema de la pintura verde en los camellones de la avenida Himno Nacional, situación que motivó una demanda interpuesta por la asociación civil Cambio de Ruta.

El edil explicó que, aunque el recurso legal está dirigido principalmente contra instancias estatales, también podría involucrar al municipio en caso de que un juez emita una resolución. "Si Cambio de Ruta gana esa demanda, seguramente el Ayuntamiento tendrá que recibir una sentencia que nos diga para hacer algo como cambiar de pintura", señaló.

Galindo Ceballos contextualizó que dentro de la normativa de movilidad existen las llamadas señales horizontales, que incluyen la pintura en vialidades como pasos peatonales o delimitación de espacios. En el caso de la capital potosina, indicó que el color verde está asociado a zonas de parquímetros, lo que puede generar confusión entre la población.

Advirtió que este problema podría ser más relevante en áreas de riesgo, como los camellones centrales, donde la señalización debe ser más clara para evitar incidentes. Por ello, adelantó que buscará diálogo con la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) para revisar el tema.

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"El objetivo es ponernos de acuerdo y realmente tratar de no confundir a la gente", afirmó, al tiempo que anunció que esta misma semana intentará concretar una reunión con autoridades estatales para definir posibles acciones.

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