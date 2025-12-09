logo pulso
Municipios tienen 30 días para aclarar 1,830 millones: IFSE

Rodrigo Lecourtois señala que la falta de respuesta implicará observaciones no solventadas y posibles acciones legales.

Por Pulso Online

Diciembre 09, 2025 12:33 p.m.
A
IFSE notifica auditorías 2024

IFSE notifica auditorías 2024

El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) notificó este lunes a los 112 entes públicos —entre municipios y organismos descentralizados— los Informes Individuales de Auditoría 2024, que en conjunto suman pliegos de observaciones definitivas por 1,830 millones 422 mil 356 pesos.

El auditor superior, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, señaló en entrevista que los ayuntamientos y sus dependencias cuentan con 30 días hábiles para responder y documentar el desahogo de cada irregularidad detectada. “Ya no hay excusa… no pueden decir ‘yo no sabía’. Les entregamos en propia mano su Informe Individual de Auditoría”, afirmó.

El procedimiento establece que, una vez recibidas las respuestas de los entes fiscalizados, el IFSE tendrá 60 días hábilespara analizarlas y determinar qué observaciones continúan no solventadas. Si algún ente omite responder, todas sus observaciones serán consideradas incumplidas.

Posterior a ese análisis, y dentro de los 30 días hábiles siguientes, el organismo fiscalizador deberá informar al Congreso del Estado, a través de la Comisión de Vigilancia, las acciones finales derivadas del proceso.

Lecourtois recordó que el IFSE puede presentar acciones legales en cualquier momento, siempre que existan elementos suficientes, incluyendo:
• Informes de presunta responsabilidad administrativa ante el Tribunal competente.
• Denuncias de hechos ante la Fiscalía Especializada.
• Denuncias de juicio político ante el Congreso.
• Informes de responsabilidad administrativa ante la contraloría correspondiente.

La notificación de los informes ocurrió durante una capacitación dirigida a los municipios sobre la integración de la Cuenta Pública 2025, que deberá presentarse el 28 de febrero.

