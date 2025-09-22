logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"CALAVERA MEXICANA. SÍMBOLO DE VIDA"

Fotogalería

"CALAVERA MEXICANA. SÍMBOLO DE VIDA"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

"Muy buenos", primeros cuatro años de Gallardo: Galindo

Se ha trabajado en conjunto más allá de las diferencias políticas y partidistas, dijo el alcalde

Por Rolando Morales

Septiembre 22, 2025 01:06 p.m.
A
Enrique Galindo / Foto: Omar Hernández-Pulso

Enrique Galindo / Foto: Omar Hernández-Pulso

Pese a que reconoció que pueden existir diferencias políticas, el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, calificó como "muy buenos" los primeros cuatro años de la administración estatal encabezada por Ricardo Gallardo Cardona, al destacar el compromiso del gobernador con el Estado y, en particular, con la capital potosina. 

"Yo creo que es un gobernador que se ha comprometido con el Estado y con la ciudad, donde ha hecho mucha obra, yo lo felicito, yo creo que va a rendir un informe muy productivo, con muchos resultados y le deseo mucha suerte", expresó.

Respecto a la relación entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento, Galindo subrayó que en los últimos meses se han registrado avances importantes, lo que ha permitido trabajar en conjunto más allá de las diferencias políticas y partidistas. "Cuando las cosas las hacemos juntos nos sale muy bien; más allá de las diferencias políticas que pueda haber y de los partidos, luego, si nos damos los dos cuenta de que hay otros intereses que propician un conflicto posible, prácticamente está eliminado", señaló.

El presidente municipal reveló que existe un acuerdo y compromiso entre ambos gobiernos para mantener la coordinación en beneficio de la ciudadanía. "Nos hicimos los dos el acuerdo, el compromiso de trabajar juntos por San Luis, por la capital, en este caso, y de poder darle muchos resultados a la gente", puntualizó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Finalmente, Galindo sostuvo que la capital potosina ha resultado beneficiada con esta colaboración y confió en que la coordinación continuará para consolidar proyectos que favorezcan a la población

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

"Muy buenos", primeros cuatro años de Gallardo: Galindo
"Muy buenos", primeros cuatro años de Gallardo: Galindo

"Muy buenos", primeros cuatro años de Gallardo: Galindo

SLP

Rolando Morales

Se ha trabajado en conjunto más allá de las diferencias políticas y partidistas, dijo el alcalde

Prometen actualizar información financiera del Congreso
Prometen actualizar información financiera del Congreso

Prometen actualizar información financiera del Congreso

SLP

Samuel Moreno

Marco Zavala reconoció que su publicación suele llevar más tiempo por el carácter técnico del presupuesto

Defiende Galindo labores de seguridad en Centro Histórico
Defiende Galindo labores de seguridad en Centro Histórico

Defiende Galindo labores de seguridad en Centro Histórico

SLP

Rolando Morales

El alcalde descartó tener la denuncia que hizo pública la Canacope

Entregan 4º Informe de Gallardo; oposición pide seguridad
Entregan 4º Informe de Gallardo; oposición pide seguridad

Entregan 4º Informe de Gallardo; oposición pide seguridad

SLP

Samuel Moreno

El encargado de presentar el documento fue el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez