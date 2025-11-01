Nada sabe Mendoza de clausura en tiradero de El Zapote

A 15 días de que la Profepa informó que impuso clausura parcial temporal hasta llegar a la suspensión total de operaciones el 31 de diciembre de 2025, al sitio de disposición final "El Zapote", ubicado en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, Sonia Mendoza Díaz, titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), dijo desconocer oficialmente la imposición de la medida sancionadora.

Previo a estar presente en un evento partidista del PVEM, la funcionaria estatal matizó que lo único de lo que tiene conocimiento, corresponde a noticias publicadas en diferentes medios de información.

Informó que mantiene comunicación con el presidente municipal soledense Juan Manuel Navarro Muñiz, a fin de definir la estrategia para la remediación del complejo de residuos sólidos urbanos.

"Ellos están por presentar un proyecto, precisamente para la remediación. Lo demás, pues por no ser un tema del que yo esté enterada, no sabría qué decirte", manifestó la entrevistada.

Reconoció que todas las municipalidades cuentan con rellenos sanitarios, sin embargo, salvo San Luis Potosí y Matehuala, los demás operan de manera irregular. "Hemos estado clausurando", añadió.