logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LOS NIÑOS DIFUNTOS

Fotogalería

LOS NIÑOS DIFUNTOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Nada sabe Mendoza de clausura en tiradero de El Zapote

La funcionaria estatal matizó que lo único de lo que tiene conocimiento es de los que hay en las noticias

Por Rubén Pacheco

Noviembre 01, 2025 03:50 p.m.
A
Nada sabe Mendoza de clausura en tiradero de El Zapote

A 15 días de que la Profepa informó que impuso clausura parcial temporal hasta llegar a la suspensión total de operaciones el 31 de diciembre de 2025, al sitio de disposición final "El Zapote", ubicado en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, Sonia Mendoza Díaz, titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), dijo desconocer oficialmente la imposición de la medida sancionadora.

Previo a estar presente en un evento partidista del PVEM, la funcionaria estatal matizó que lo único de lo que tiene conocimiento, corresponde a noticias publicadas en diferentes medios de información.

Informó que mantiene comunicación con el presidente municipal soledense Juan Manuel Navarro Muñiz, a fin de definir la estrategia para la remediación del complejo de residuos sólidos urbanos.

"Ellos están por presentar un proyecto, precisamente para la remediación. Lo demás, pues por no ser un tema del que yo esté enterada, no sabría qué decirte", manifestó la entrevistada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Reconoció que todas las municipalidades cuentan con rellenos sanitarios, sin embargo, salvo San Luis Potosí y Matehuala, los demás operan de manera irregular. "Hemos estado clausurando", añadió.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Nada sabe Mendoza de clausura en tiradero de El Zapote
Nada sabe Mendoza de clausura en tiradero de El Zapote

Nada sabe Mendoza de clausura en tiradero de El Zapote

SLP

Rubén Pacheco

La funcionaria estatal matizó que lo único de lo que tiene conocimiento es de los que hay en las noticias

Con Morena, si existe voluntad política: PVEM
Con Morena, si existe voluntad política: PVEM

Con Morena, si existe voluntad política: PVEM

SLP

Ana Paula Vázquez

Inició el partido sus trabajos políticos en San Luis Potosí de cara al 2027

Con ofrendas y música, llenan panteones en Soledad
Con ofrendas y música, llenan panteones en Soledad

Con ofrendas y música, llenan panteones en Soledad

SLP

Flor Martínez

Comerciantes esperan buenas ventas durante el fin de semana

Entérate | Cierres viales en accesos a panteones de Soledad
Entérate | Cierres viales en accesos a panteones de Soledad

Entérate | Cierres viales en accesos a panteones de Soledad

SLP

Flor Martínez

Edgar Horacio Obregón detalló las acciones de seguridad vial por Día de Muertos