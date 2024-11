Fiscal desmiente investigación sobre presunta "narco nómina"

La fiscal general del estado, María Manuela García Cazares, aclaró que no se ha iniciado ninguna carpeta de investigación sobre la presunta existencia de una "narco nómina", luego de la reciente desarticulación de un grupo delictivo en Soledad de Graciano Sánchez.

Días atrás, se dio a conocer la captura de varios integrantes de una banda criminal, entre ellos un ciudadano de Uzbekistán, que operaba una red de videovigilancia destinada a monitorear los movimientos de las fuerzas de seguridad en diferentes puntos de la capital potosina y Soledad de Graciano Sánchez.

Durante el operativo, las autoridades encontraron un dispositivo electrónico con información que hacía referencia a lo que algunos medios denominaron una "narco nómina", en la que se mencionaba a funcionarios públicos y policías a quienes, presuntamente, se les habría entregado dinero.

Sin embargo, en entrevista con los medios, la fiscal García Cazares destacó que hasta el pasado viernes no tenía conocimiento de dicho asunto, ni de la apertura de una carpeta de investigación relacionada con los hechos.

"Nosotros no tenemos conocimiento de esa situación. No, hasta el momento no se ha iniciado ninguna carpeta de investigación al respecto", enfatizó García Cazares.

La fiscal también explicó que la falta de información podría deberse a que, en ocasiones, las corporaciones de seguridad entregan a la Fiscalía General del Estado (FGE) a los detenidos y sus pertenencias aseguradas, pero en otras ocasiones, la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) es la que asume los casos.