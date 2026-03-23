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Narcomenudeo satura prisiones del estado: Juárez

Por Rubén Pacheco

Marzo 23, 2026 03:00 a.m.
A
Narcomenudeo satura prisiones del estado: Juárez

Después de que se reveló que el sistema penitenciario registra una sobrepoblación del 56 por ciento de personas privadas de la libertad (PPL), Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), consideró que el incremento de personas internas se debe a la aplicación de la estrategia de seguridad, cuya política pública genera mayores detenciones. 

Subrayó que la mayoría del excedente carcelario, corresponde a personas detenidas por narcomenudeo en sus diferentes modalidades.

Asumió que, para evitar el hacinamiento de las cárceles potosinas, se aplican diferentes estrategias de contención, por ejemplo, la preliberación anticipada o la modificación de medidas cautelares.

"En nuestros centros penitenciarios se establece un número que debe de tener cada centro penitenciario, pero sí existen más espacios para albergar más personas", afirmó.

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El mando policíaco sostuvo que se aplican procedimientos para garantizar el derecho a la salud, a los servicios básicos, a la alimentación, a la reinserción social y el respeto de los Derechos Humanos.

"La estrategia Estatal de seguridad pública ha tenido resultados muy positivos, muy efectivos y esto genera mayor detención de personas por diversos delitos, y al final están sometidos a un proceso judicial con prisión preventiva, ya sea oficiosa o justificada", expuso.

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