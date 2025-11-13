logo pulso
SLP

Navarro anuncia cambios en su gabinete, el primero en Deportes

Tras Deportes, vienen ajustes en Catastro y Relaciones Exteriores

Por Flor Martínez

Noviembre 13, 2025 12:43 p.m.
A
Navarro anuncia cambios en su gabinete, el primero en Deportes

Tras el reciente cambio en la dirección de la Coordinación Municipal de Deportes, el alcalde de Soledad, Juan Manuel Navarro Muñiz, informó que continuará realizando ajustes en distintas áreas del gobierno municipal.

Subrayó que el movimiento en la Dirección de Deportes, ahora a cargo de Hugo Esquivel Montoya, se debe a que es una persona que "conoce muy bien el tema del deporte en Soledad".

Asimismo, adelantó que habrá más movimientos en su gabinete, los cuales se darán a conocer oficialmente este viernes o el próximo lunes.

Entre las dependencias donde se prevén modificaciones se encuentra la Dirección de Catastro, que contará con una nueva titular, así como el área de Relaciones Exteriores, donde se efectuarán ajustes para optimizar su funcionamiento.

El edil señaló que el objetivo de estos cambios es fortalecer la operatividad y mejorar los resultados en beneficio de la ciudadanía. Además, dijo que responden a un proceso de mejora continua dentro de su administración.

"Todo es para mejorar. Están bien, pero hay algunas cuestiones que nosotros tenemos que mejorar todavía, y esperemos que rindan los resultados", expresó.

