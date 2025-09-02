Necesaria, más capacitación en municipios para recibir créditos: Banobras
El delegado en San Luis Potosí destacó la importancia del acompañamiento financiero para consolidar obras públicas
El delegado de Banobras en San Luis Potosí, Armando Navarro Tapia, reconoció que gran parte de los municipios del estado necesita fortalecer su disciplina financiera y recibir acompañamiento técnico para poder acceder a esquemas de financiamiento que les permitan consolidar obras públicas y adquirir bienes de dominio público.
Explicó que, aunque la mayoría de los Ayuntamientos han cumplido con la entrega de su información trimestral a la Secretaría de Finanzas, aún es necesario mejorar la actualización de sus sistemas de alertas financieras, requisito indispensable para que Banobras pueda otorgarles créditos.
"Nosotros, como Banobras, estamos para coadyuvar a que esos 'foquitos rojos' que pudieran ser motivo de objetar algún acceso para este esquema de financiamiento, pues ayudamos a que eso se dé cumplimiento y que los municipios estén en corriente para poder nosotros ayudarlos y que puedan ejecutar ellos sus obras", explicó.
Actualmente, Banobras trabaja con tres ayuntamientos que ya manifestaron su interés, como Vanegas, Tanlajás y Rayón, los cuales preparan distintos proyectos de infraestructura y servicios que requieren financiamiento.
El delegado señaló que se está realizando una segunda visita a los 59 municipios del estado con el fin de detectar necesidades y dar seguimiento a las gestiones en curso.
