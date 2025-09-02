Necesaria, más capacitación en municipios para recibir créditos: Banobras

El delegado de Banobras en San Luis Potosí, Armando Navarro Tapia, reconoció que gran parte de los municipios del estado necesita fortalecer su disciplina financiera y recibir acompañamiento técnico para poder acceder a esquemas de financiamiento que les permitan consolidar obras públicas y adquirir bienes de dominio público.

Explicó que, aunque la mayoría de los Ayuntamientos han cumplido con la entrega de su información trimestral a la Secretaría de Finanzas, aún es necesario mejorar la actualización de sus sistemas de alertas financieras, requisito indispensable para que Banobras pueda otorgarles créditos.

"Nosotros, como Banobras, estamos para coadyuvar a que esos 'foquitos rojos' que pudieran ser motivo de objetar algún acceso para este esquema de financiamiento, pues ayudamos a que eso se dé cumplimiento y que los municipios estén en corriente para poder nosotros ayudarlos y que puedan ejecutar ellos sus obras", explicó.

Actualmente, Banobras trabaja con tres ayuntamientos que ya manifestaron su interés, como Vanegas, Tanlajás y Rayón, los cuales preparan distintos proyectos de infraestructura y servicios que requieren financiamiento.

El delegado señaló que se está realizando una segunda visita a los 59 municipios del estado con el fin de detectar necesidades y dar seguimiento a las gestiones en curso.