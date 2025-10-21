Necesario, incremento a tarifas de agua acorde a la inflación: EGC

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, señaló que los ajustes de apenas poco más del 3 por ciento autorizado a las tarifas de agua potable deben ir acorde al factor inflacionario y frente a las necesidades financieras de los organismos operadores en el estado.

Explicó que el incremento no alcanza ni siquiera el nivel de la inflación, estimada en 5.5 por ciento que, dijo, compromete la capacidad de mantener la infraestructura hídrica en condiciones adecuadas.

“Si la inflación es del 5.5 por ciento y solo se autoriza el 3 por ciento, pues vamos contra la inflación. No hay subsidio al agua, y si las cosas valen cinco pesos y se siguen cobrando en tres, alguien tiene que absorber esa diferencia”, afirmó el edil capitalino, al advertir que esa brecha económica repercute directamente en la operación de los sistemas.

Galindo Ceballos subrayó que mantener tarifas por debajo del costo real provoca un déficit que impide invertir en infraestructura, mantenimiento de la red y pago de energía eléctrica, uno de los gastos más elevados en la operación de los pozos. “Si te rebasa la inflación y tú te quedas abajo, vamos perdiendo capacidad de tener una buena red en San Luis Potosí”, puntualizó.

El presidente municipal consideró necesario que el tema entre a debate en el Congreso del Estado, con el fin de revisar si los ajustes tarifarios reflejan las condiciones reales del servicio. “Ni siquiera estamos pidiendo que aumente al real, pero cuando menos debe ir al factor inflacionario para no seguir rezagándonos”, sostuvo.

Finalmente, comparó la situación local con la de otros estados como Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes y Coahuila, donde dijo no existe resistencia a actualizar las tarifas conforme a la realidad económica. “En esos lugares no le tienen miedo a eso, porque al final la gente espera un servicio de calidad, y no lo podemos tener si no hay recursos suficientes”, concluyó.