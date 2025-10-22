Niega el PVEM "infiltrados" de gobierno en protestas de universitarios

Héctor Serrano Cortés, diputado del PVEM y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, celebró la detención de uno de los presuntos implicados en un caso de abuso sexual de una estudiante de la Facultad de Derecho y negó que existan intromisiones políticas del gobierno estatal en el tema, a través de "infiltrados".

En entrevista, declaró: "Primero, decirles que se trata de un caso que mueve las fibras más sensibles de la sociedad potosina. Los agresores no tenían por qué salir de las instalaciones. Por otro lado, reconocer la pronta actuación de la Fiscalía General del Estado (FGE) para detener a uno de los presuntos responsables, cuya declaración ayudará a la detención de los demás implicados".

Sobre las versiones que desde ayer circulan principalmente en redes sociales, de que el gobierno estatal busca intervenir políticamente en la UASLP a través de infiltrados, Héctor Serrano consideró que las afirmaciones en ese sentido son "pataditas de ahogado" de quienes buscan ocultar la realidad, desviar la atención y minimizar el hecho delictivo sucedido en la Facultad de Derecho.

Sobre el cese de algunos funcionarios universitarios, el legislador consideró necesario separar el hecho delictivo y la actuación de los directivos y dijo que "en cualquier otro lugar donde se comete un delito y las autoridades encargadas de administrar ese lugar no detienen a las personas que cometieron el delito, evidentemente hay un problema de encubrimiento. Ahí hay una responsabilidad directa de los funcionarios. Esa es la parte que hay que revisar y conocer una vez que avancen las investigaciones", consideró.

