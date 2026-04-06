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Niega Galindo espacios VIP en festival

Asegura que zonas fueron limitadas y abiertas al público

Por Rolando Morales

Abril 06, 2026 01:28 p.m.
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Foto por Omar Hernández

Foto por Omar Hernández

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, rechazó que se hayan reservado espacios exclusivos para funcionarios públicos durante los conciertos del Festival San Luis en Primavera, luego de las quejas difundidas en redes sociales por supuestos lugares apartados frente al escenario.

El edil explicó que la disposición de sillas y zonas preferentes dependía del tipo de concierto y que, principalmente, se contemplaron áreas para personas con discapacidad y otra sección limitada para medios de comunicación e invitados. Detalló que, en el último evento, la zona destinada a invitados no superó las 100 sillas, mientras que el resto del espacio se mantuvo abierto al público en general.

Galindo Ceballos señaló que la asistencia varió significativamente según el espectáculo y que, en el caso de algunos conciertos, la demanda rebasó la capacidad del lugar, lo que generó inconformidades entre quienes llegaron más tarde. Indicó que incluso hubo eventos en los que se retiraron las sillas para ampliar el área libre, como ocurrió en presentaciones de gran convocatoria.

El presidente municipal también afirmó que el público se organizó por cuenta propia para ingresar, al formarse desde horas antes e incluso la noche previa, asignándose números para respetar el orden de llegada. Según dijo, cuando comenzaron los conciertos más concurridos, la plancha ya estaba llena desde el mediodía, por lo que resultaba imposible permitir el acceso a más personas, especialmente a quienes buscaban colocarse en primera fila.

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Añadió que, pese a la alta afluencia, el comportamiento del público fue positivo y destacó que el festival concluyó con saldo blanco en materia de seguridad, tanto en el Centro Histórico como en el resto del municipio.

Sobre la posibilidad de cambiar sedes para próximas ediciones, Galindo Ceballos comentó que la vocación del festival es mantenerse en el Centro Histórico, aunque no descartó realizar ajustes el próximo año ante el crecimiento en la asistencia.

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