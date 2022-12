Niega José Luis Fernández mal uso de vales de gasolina

El diputado local José Luis Fernández Martínez aseguró que no hay ningún exceso en los gastos para el combustible necesario para el transporte de los legisladores que no viven en la capital.

Luego de que la organización civil Ciudadanos Observando dijo que regresaron los privilegios tales como vales de gasolina y demás, el diputado local aseguró que la distribución de los vales de gasolina se hace en escrito apego a la práctica legal del presupuesto autorizado para los diputados foráneos.

Se refirió en lo particular y en particular a diputados que únicamente reciben apoyo para sus gastos de traslado, pero dijo que no se ha autorizado ninguna bolsa extraordinaria de recursos para trabajar con los vales.

Aseguró que se trata de un procedimiento que considera correcto, porque se trata de diputados que no son de la capital potosina y deben tener las mismas facilidades para llegar al Congreso que los que viven en la capital.

Recordó que por ejemplo hay casos como el de un diputado en la capital que tiene diferencias sustanciales por ejemplo con la diputada Bernarda Reyes, que vive en Tamazunchale.

Precisó que hay 9 distritos electorales locales cuyos diputados requieren forzosamente traslado, y todo eso está publicado en los portales de transparencia, y ahí se puede hacer constar que no hay dinero que se esté ocultando.