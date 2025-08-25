logo pulso
Niega la UASLP que trate de evitar fiscalizaciones

La casa de estudios no enfrenta algún proceso legal por evadir auditarías, señaló Navarro Sánchez

Por Samuel Moreno

Agosto 25, 2025 01:01 p.m.
A
Foto: Omar Hernández/Pulso

Foto: Omar Hernández/Pulso

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) negó que haya intentado evadir auditorías o procedimientos de fiscalización, en respuesta a señalamientos recientes sobre la supervisión de sus recursos financieros.

La declaración fue realizada por Urenda Navarro Sánchez, directiva de la Oficina de la Abogacía General de la institución.

Navarro Sánchez precisó que todas las auditorías solicitadas desde el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), incluyendo las previas a la reforma legal que modifica la fiscalización, se han desahogado conforme a la ley; "no hemos evitado ninguna auditoría". Además, señaló que algunas versiones contribuyen a la desinformación al no precisar los términos legales sobre la competencia del IFSE.

Sumado a ello, explicó que el IFSE tiene facultades expresas únicamente para auditar los ingresos estatales, mientras que las auditorías sobre ingresos propios de la universidad, es decir, recursos que no provienen de la ley de ingresos del Estado, sino de la Ley Orgánica de la UASLP, deben ser revisadas por el órgano interno de control de la institución.

"Lo que han solicitado es información sobre ingresos propios de la Universidad que no está contemplada en la Ley de Ingresos del Estado (...). Hemos brindado información sobre la que sí tienen competencia y sobre la que no hemos manifestado conforme a la ley que corresponde a otro ente auditarla", aclaró.

Navarro Sánchez también puntualizó que, pese a los señalamientos, no se han iniciado procedimientos legales para evadir auditorías. La única acción legal emprendida ha sido una controversia constitucional presentada en 2025 y el año anterior, con el objetivo de discutir si la UASLP podría ser considerada un órgano constitucional autónomo y debatir sobre la competencia de fiscalización.

