Niega Serrano revancha contra la UASLP en el presupuesto 2026

El diputado presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Héctor Serrano Cortés, defendió que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) no enfrenta un recorte presupuestal, sino un incremento respecto al año pasado. Señaló que la discusión pública ha magnificado el monto estatal —unos 320 millones de pesos— cuando, dijo, la universidad opera con un presupuesto mucho mayor.

De acuerdo con el diputado, la UASLP recibirá más de 2 mil 500 millones de pesos de la Federación y obtiene entre mil y mil 200 millones anuales por ingresos propios, entre ellos cuotas escolares, cursos, exámenes profesionales y titulaciones.

Con ese cálculo, agregó, el presupuesto total ronda los 4 mil millones de pesos. "Entre lo que da el Estado y lo que da la Federación son 3 mil millones de pesos; eso ya es real", afirmó.

Serrano dijo que el Congreso no conoce con precisión cómo se distribuyen esos recursos ni si la Universidad mantiene un convenio actualizado con la Federación. Mencionó que tampoco está claro cuánto se usa para áreas como comunicación social o compensaciones internas. Sostuvo que cualquier cambio presupuestal dependerá del convenio federal que, por ahora, no se ha presentado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El legislador consideró que, con los ingresos actuales, la UASLP podría reducir las cuotas que pagan los estudiantes. "Me parece que los estudiantes debieran pagar menos", señaló, al destacar que los recursos autogenerados representan una parte sustancial del presupuesto.

Ante señalamientos de una posible revancha contra la institución, Serrano lo descartó y dijo que las decisiones del Congreso son colegiadas. Afirmó que no existe un conflicto personal con el rector y que las definiciones presupuestales responden a criterios administrativos y de responsabilidad en el uso de recursos públicos.