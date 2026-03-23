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Niegan haya altas rentas en Carranza

El aumento del impuesto predial en 2025 y 2026 afecta la viabilidad de comercios en Carranza.

Por Martín Rodríguez

Marzo 23, 2026 03:00 a.m.
A
Niegan haya altas rentas en Carranza

No es real que la avenida Carranza esté vacía por altas rentas, porque hay lugares en el resto de la ciudad donde por ubicación o por estatus, hay personas que rentan todavía más caro y los negocios funcionan, advirtió la presidenta de Nuestro Centro, Mónica Heredia.

Mónica Heredia explica la situación de las rentas en avenida Carranza

"Hay lugares que rentan en cantidades en verdad exorbitantes, y los inquilinos tanto locales como foráneos están dispuestos a pagarlas porque sus estudios de mercado o su economía les da para un gasto de esa naturaleza".

Dijo que a nivel local, lo que está influyendo es el aspecto económico, sobre todo en pequeñas y medianas empresas, que no están obteniendo los recursos para pagar rentas en lugares que tienen muy buen punto de venta en el Centro Histórico.

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Impacto del impuesto predial en la avenida Venustiano Carranza

Añadió que otro aspecto que provoca problemas es el hecho de que el costo del Impuesto Predial ya es extremadamente caro en las zonas comerciales y en particular en la avenida Venustiano Carranza y en el Centro Histórico, tomando en cuenta que en 2026, los propietarios pagaron un 20 por ciento más y el año pasado subió 30 por ciento.

Pidió que quienes se quejan de altas rentas en el centro y en la avenida Carranza, empiecen por hacer bien sus números, porque también los ingresos van ligados a la buena atención del negocio, a la calidad de los productos, a una buena promoción y a la optimización de costos.

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