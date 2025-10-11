No hay dinero para préstamos a municipios: García Vidal

No se cuenta con una partida para facilitar préstamos a municipios destinados a pagos de fin de año, sin embargo, de acuerdo con casos específicos se hará el esfuerzo por apoyarlos', refirió Ariana García Vidal, titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin) del Gobierno del Estado.

A poco menos de tres meses para que concluya el 2025 y se cumpla con la entrega de tales pagos, precisó que hasta el momento ninguna presidencia municipal se ha acercado a la Sefin a solicitarlo.

Expuso que la Sefin tiene solvencia para afrontar las erogaciones correspondientes al aguinaldo, fondos de ahorro y otras prestaciones de la administración estatal, sin embargo, no existe un rubro de préstamos a municipalidades.

La funcionaria estatal matizó que los gobiernos municipales recibirán los montos ahorrados para cubrir las obligaciones decembrinas, como ha sucedido todos los años anteriores, pero solamente eso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

'Veamos casos en concreto y si hay muchísima necesidad. Con todo gusto se va hacer el esfuerzo por estarlos apoyando, pero no es que tengamos una partida para eso', concluyó García Vidal.