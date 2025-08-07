No hay invitación formal para ir a Morena: Galindo
Aseguró que su enfoque está puesto completamente en la administración municipal
El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, afirmó que actualmente no existe una invitación formal para integrarse al partido Morena y que, por ahora, su prioridad es mantenerse sin afiliación directa a ningún partido político. Aseguró que su enfoque está puesto completamente en la gobernabilidad de su administración municipal.
Durante una entrevista, Galindo Ceballos recordó que hace más de ocho meses, en el marco de un evento celebrado en el Congreso del Estado, recibió una invitación pública por parte de la dirigencia estatal de Morena, encabezada por Rita Ozalia Rodríguez, para sumarse a las filas del partido. No obstante, subrayó que desde entonces no ha habido ningún otro acercamiento o diálogo oficial.
"Recordarán que hace ocho meses o un año, precisamente en un evento del Congreso, me invitaron pero no hay ninguna plática formal. Entonces, hay invitaciones como quien dice ´te invito a participar a algo´, pero nada formal en este momento. La verdad yo me voy a mantener así, quiero seguir gobernando", comentó.
Galindo reiteró que su principal objetivo es continuar con los trabajos de su administración, y adelantó que se encuentra concentrado en la preparación de su primer informe de gobierno correspondiente a su segundo periodo como presidente municipal, el cual se realizará en aproximadamente seis o siete semanas. En dicho informe, adelantó, se presentarán resultados de su gestión y posiblemente mayores definiciones sobre su futuro político.
Cabe destacar que recientemente, durante la toma de protesta del nuevo Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en San Luis Potosí, acto encabezado por el dirigente nacional Jorge Romero, Enrique Galindo asistió vistiendo indumentaria del partido blanquiazul. Sin embargo, pese a los gestos de cercanía y su mensaje de respaldo al PAN, el alcalde dejó en claro que no cuenta con afiliación formal a dicho instituto político.
