“No hay ni proyecto para arreglar la Z.I.”

En realidad no hay proyecto claro para la regeneración y reconstrucción de calles en la Zona Industrial, y en parte se debe a que se requieren muchos recursos para arreglar todas las vialidades, advirtió el presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante.

“La Zona Industrial contribuye con una parte importante del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal (ISR), pero además hay comercios y servicios en toda la ciudad que también aportan, y que todos los que prestamos servicios y comercio, somos parte de la cadena de suministros de la industria”.

Aseguró que un recurso que se lleve a otra área como ocurre con la Zona Industrial, a fin de cuentas traerá beneficios para todos”.

Agregó que lo primero que se tiene que hacer para que los recursos que el sector productivo aporta para las finanzas públicas, es generar un proyecto conjunto, no con ideas sueltas, sino pensando en la posibilidad de que diputados federales y locales se unan, cuenten con la anuencia del Gobierno Federal, que las alcaldías de San Luis Potosí y Villa de Pozos se sumen y el gobierno Estatal dirija un plan en el que todos le pongan recursos para crear vialidades de Zona Industrial de primera categoría, con el fin de dejar en el olvido todos los problemas de infraestructura que ahora padece. Advirtió que se trata de de diseñar un proyecto de fondo necesario, urgente y principal para San Luis Potosí, con ideas ordenadas, recursos asignados y acuerdos entre todos los niveles de gobierno. Dijo que se tiene que empezar por los ejes de la Zona Industrial y técnicamente reconstruir las vialidades laterales a la Carretera 57.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí