"No nos distraigan, ahora lo primordial es salvar vidas", responde titular de Salud a cuestionamientos por facturas

"No nos distraigan, en este momento lo primordial es salvar vidas", pidió la secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel, tras los cuestionamientos respecto a las facturas pagadas a Gabriel Salazar Soto y empresas ligadas a él.

Dijo que en cuanto a la contratación de empresas, su función principal es buscar las mejores ofertas y oportunidades y todas las facturas pagadas han sido validadas por el SAT, que es el organismo al que le corresponde verificar que cualquier persona física o moral cumpla con lo que marca la ley.

Ante las aseveraciones realizadas en las últimas semanas por Ciudadanos Observando, criticó que se pretenda distraer a la Secretaría de Salud de situaciones que deben comprobar los órganos fiscalizadores.

"Con la sinceridad que siempre se ha dado en este espacio, les digo que es momento de dedicarnos a atender esta pandemia, han sido meses de 24/7 de estar atendiendo esta pandemia y lo que no es válido es tratar de distraernos en el ámbito de nuestra competencia, hay entes especialmente dedicados a fiscalizar, no uno sino varios, siempre hemos acudido y atendido, incluso de años anteriores a nuestra administración, porque esto son instituciones, no personas.

Insistió en no desviar en este momento la atención, justo cuando se está en uno de los picos más altos de la pandemia en San Luis Potosí. "Si no hacemos nuestro trabajo, la gente se muere y creo que eso no ha quedado claro, distraer al personal incluso administrativo nos puede llevar a que se pierda una vida y es lo que estamos cuidando ahorita: vidas, esa es nuestra prioridad, proteger a los ciudadanos".

Dijo que al parecer hay quienes no han entendido aún el panorama que se enfrenta no solo en San Luis Potosí, sino en el país y el mundo, "y no solo es un esfuerzo de Mónica, sino desde la persona que nos ayuda al aseo hasta quienes tomamos decisiones, el epidemiólogo que va hasta la última comunidad a tomar una muestra... no nos distraigan, dennos la oportunidad de atender lo que tenemos que atender y en este momento es la pandemia, es la vida de las y los potosinos".

Afirmó que llegado el momento, atenderá las observaciones de los entes fiscalizadores, tal y como lo ha hecho durante su gestión. "Hay entes debidamente legalizados para fiscalizar y nosotros los atenderemos, es mi obligación y lo haremos en tiempo y forma conforme lo marca la ley. ¿Tenemos que atender toda la fiscalización de recursos? Sí. ¿Es una obligación? Sí. ¿Lo vamos a hacer? Sí. ¿Se ha hecho todo el tiempo? Sí. ¿Lo Seguiremos haciendo? Sí, pero en este momento lo primordial es sacar adelante la pandemia.

Aparte fue cuestionada sobre si aspiraría a la gubernatura en 2021. Al respecto, recordó que tiene un jefe que se llama Juan Manuel Carreras y en este momento tiene la encomienda de atender la pandemia, que se encuentra en una situación complicada y así permanecerá durante al menos cuatro semanas.

Sin admitir o negar si existe una intención de aspirar a un cargo, dijo que ella permanecerá en el cargo hasta que el gobernador se lo permita y atenderá las instrucciones en tiempo y conforme a cada momento.

Respecto a su presencia en redes sociales, dijo que ello se hace como parte de un esfuerzo para llegar a niñas, niños y adolescentes que no atienden las ruedas de prensa. Recordó que ella tiene una hija de 15 años "y ni ella me ve en este momento", por lo que dijo que se deben buscar las formas para llegar a otros grupos, sobre todo porque son fuente primordial para llevar información y vigilar que los adultos cumplan las normas.