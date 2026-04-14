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Notifica OMA suspensión de vuelo SLP-Atlanta

El aumento de precio de los hidrocarburos podría ser la razón, dijo González Martínez

Por Martín Rodríguez

Abril 14, 2026 01:28 p.m.
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Notifica OMA suspensión de vuelo SLP-Atlanta

El secretario de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado, Jesús Salvador González Martínez, dijo confiar en que sólo durante mayo quede suspendido el vuelo San Luis Potosí-Atlanta.

Explicó que la empresa operadora Aeroméxico trabaja a diario esa ruta, pero el Grupo Aeroportuario Centro-Norte (OMA) informó que el vuelo estará suspendido durante mayo, aunque todavía se desconocen los motivos.

Añadió que hasta ahora, la aerolínea no ha emitido un comunicado oficial para anunciar la suspensión de los vuelos.

Aunque advirtió que desconoce la causa, informó que actualmente pasan por un tema delicado en lo que se refiere al aumento de precio de los hidrocarburos, lo que ha impactado en diversas modalidades de transporte.

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Confirmó que entre las empresas afectadas se encuentran precisamente las aerolíneas, aunque eso sucede alrededor del mundo por las afectaciones a los precios del petróleo y de los combustibles.

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Recordó que precisamente los combustibles representan parte de los principales gastos de operación de las aerolíneas, condición que impacta directamente en los costos de operación.

Añadió que algunas aerolíneas han suspendido algunos vuelos, es decir no nada más en el caso de San Luis Potosí.

Dijo que se tiene la esperanza de que la condición de las aerolíneas se regularice en los próximos meses, aunque hasta ahora se debe admitir que no se sabe en qué fecha se reanudarían los vuelos.

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