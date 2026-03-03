Nuevo mecanismo federal sustituiría la AVG: López Torres

La Alerta de Violencia de Género (AVG) podría ser retirada en San Luis Potosí como parte de una decisión federal que contempla sustituir este mecanismo por otro instrumento aún no detallado públicamente.

Así lo informó la diputada Gabriela López Torres, quien aseguró que desde la Secretaría de las Mujeres le adelantaron que la medida no aplicaría sólo en la capital potosina, sino en otras entidades del país.

La legisladora señaló que las alertas de violencia de género "han quedado obsoletas" y que actualmente la federación revisa qué acciones se cumplieron, cuáles contribuyeron a disminuir las violencias y cuáles no.

Explicó que, una vez retirada la alerta, se presentaría un nuevo mecanismo que permitiría generar estadísticas y establecer acciones concretas para municipios y los estados. Sin embargo, reconoció que aún no conoce los lineamientos, alcances ni criterios bajo los cuales operaría este instrumento.

Actualmente la AVG permanece vigente únicamente en los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Ciudad Valles.

López Torres indicó que externó su preocupación ante la federación por el retiro de la alerta y que sostendrá una reunión virtual con Ingrid Gómez Saracibar, Subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias en la Secretaría de las Mujeres para que le amplíen la información.

Uno de los puntos que dijo abordará es la obtención de cifras reales de violencia contra las mujeres, particularmente ante casos que no han sido clasificados como feminicidio pese a presentar elementos para ello.

Recordó que todo delito cometido contra una mujer debe investigarse desde el primer momento como feminicidio y planteará cómo se puede trabajar con la Fiscalía General del Estado (FGE) para garantizar ese criterio.

Cuestionada sobre si la AVG no ha funcionado para disminuir la violencia, sostuvo que más que un fracaso, se trata de un mecanismo que requiere otro tipo de acciones, ya que no contempla fenómenos actuales como la violencia digital.

Afirmó que el nuevo instrumento buscaría cubrir esas áreas, aunque precisó que podrá fijar una postura más clara una vez que conozca los detalles formales.

Evitó pronunciarse sobre si el retiro de la alerta implica dejar de reconocer la violencia contra las mujeres en el estado, pero afirmó que la violencia "existe y está".

Sostuvo que se trata de una política pública impulsada directamente por la Secretaría de las Mujeres del Gobierno federal y que forma parte de la agenda nacional en la materia, aunque hasta ahora no se han dado a conocer públicamente los criterios formales para sustituir la AVG.