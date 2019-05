Obras en Guerrero causan ya el cierre de comercios

La lentitud de las obras que se realizan en la calle Vicente Guerrero en la zona centro de la capital, ya provocó el cierre de más de dos establecimientos afiliados a la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño (Canacope), reportó el presidente del organismo, Armando Reyes Sías.

Lamentó que la constructora no cumpliera con los compromisos establecidos, lo que generó pérdidas económicas importantes para los micro empresarios, que son quienes más empleos generan en la economía mexicana.

"Cuatro negocios prácticamente están en quiebra, es lamentable que a nuestros compañeros les esté pasando eso".

Criticó que las constructoras incumplidas sigan participando en procesos de licitación, pese a los daños que causan a los comerciantes que se ubican en los perímetros en donde realizan obras.

"No nos han reportado más bajas y espero que no existan más, porque los que hicieron los reportes están en quiebra prácticamente. Lo malo es que no pasa nada con la constructora que no cumple con sus compromisos".