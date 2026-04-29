Obreros opositores a la CTM denuncian "campañas negras"

Representantes de la Liga Central Obrera Mexicana se quejaron de "campañas negras" hacia esa opción de representación de trabajadores de la industria automotriz.

Por ejemplo, Rogelio Villanueva Martínez, delegado especial, trabajador activo de la empresa Tyssenkrup, aseguró que en la planta de 26 años de antigüedad siempre ha representado a los trabajadores la CTM, pero cuando algún trabajador pide cambio de representación sindical, se convierte en un problema para la empresa y la vía más fácil es el despido.

Anunció que presentaron la demanda de la titularidad del contrato colectivo de trabajo y sólo esperan la resolución.

El organismo de representación obrera informó que los trabajadores han sufrido el "látigo de caciques" y de abogados de despacho o de políticos que jamás han trabajado.

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Explicaron que desde que el organismo de representación de trabajadores surgió, han organizado asambleas y también han rendido cuentas, pero también consultas reales de la base trabajadora e incluso, todas las comisiones salariales y contractuales han sido conformadas donde la base ha dirigido a su propia representación, porque el requisito principal es ser trabajadores.

Se quejaron de que las representaciones sindicales opuestas han fabricado problemas a través de Inteligencia artificial y "campañas negras" con el fin de desprestigiarlos.

Aseguraron que está acreditada la existencia de un sindicato verdadero, lo que les va a favorecer, porque los trabajadores están dando cuenta de las necesidades que hay en la Zona Industrial.