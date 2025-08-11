Ofertan tour por escenas de crímenes

Durante el fin de semana circuló en redes sociales la promoción de un tour llamado “Crímenes sin resolver”, que ofrecía visitas guiadas y pagadas a sitios donde ocurrieron hechos violentos en San Luis Potosí, como el Caso del Comandante Flores Escamilla, el feminicidio en el Antro El Play, el Colegio Salesiano, la Colonia Las Piedras y El Campestre.

Activistas criticaron esta iniciativa por lucrar con el sufrimiento de las familias afectadas y consideran que este tipo de recorridos no aportan a la memoria de las víctimas, sino que pueden contribuir a una “pedagogía de la violencia”.

La promoción circuló incluso en redes sociales oficiales de algunas instituciones educativas y gubernamentales.

Aunque algunos promuevan estos recorridos con una intención histórica o pedagógica, exponer detalles y lugares vinculados a crímenes debe tratarse con cuidado, dignidad, respeto y sensibilidad.

Por ello mismo, piden que se solicite a Comercio municipal estar atentos a estas prácticas, ya que no está claro si se trata de un negocio formal o establecido, pero sí de uno que “está lucrando con algo que a final de cuentas no debe de ocurrir”.

En particular, mencionó el caso del feminicidio de Karla Pontigo, conocido como “el Play” en la promoción del tour, recordando que dicho hecho ha marcado un precedente histórico tras la sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Pese a los intentos por garantizar la no repetición y el acceso a la justicia para la familia, el feminicida sigue libre.

Lamentan activistas la ausencia de pronunciamientos o acciones por parte de organismos como la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV), que deberían proteger la dignidad de los afectados y evitar que estos hechos se conviertan en espectáculo.