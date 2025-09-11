Ofrecen alternativa para nueva Vía Alterna
Se anuncian acciones para optimizar la circulación en la Vía Alterna ante el aumento del tráfico.
Ante el incremento de tráfico vial en la Vía Alterna durante horas pico, se realizará un mapa informativo para que los conductores también opten por la ruta de salida de la prolongación de la avenida Salk, informó la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop).
Aunado a ello, complementó que también se llevará a cabo la sincronización de los semáforos, a fin de que haya mayor administración de los tiempos durante el cruce con la avenida Juárez.
Refirió que dicho proyecto se rescató y se fortaleció con la construcción de la prolongación avenida Salk, con más de 5 kilómetros en cuatro carriles que desfogan en la parte inferior del puente que se construyó hacia Eje 122.
“Este es un nuevo par vial con infraestructura necesaria como alumbrado y drenaje que permiten su funcionalidad en cualquier época del año”, expuso la dependencia estatal.
Aunque en días pasados el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona afirmó que derivado de contabilizar el tráfico se estableció el paso de mil 300 vehículos por hora, durante un recorrido por la vialidad entre las 13:00 y 14:00 horas se observó baja afluencia de coches.
Según el mandatario estatal, con la apertura de Vía Alterna se tiene la expectativa de que se disminuya 35 por ciento el tránsito vehicular a la Zona Industrial, a través de la carretera 57.
