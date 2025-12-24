Operativo Cohetón: Prohibida, la venta de pirotecnia en Soledad

En el único municipio que tiene prohibida la venta de pirotecnia, la alcaldía de Soledad de Graciano Sánchez arrancó el Operativo Cohetón 2025.

Con un despliegue coordinado y de proximidad, este 24 de diciembre dio inicio de forma oficial el operativo preventivo contra la venta, almacenamiento y distribución de pirotecnia, que busca evitar accidentes y proteger a la población en general, especialmente a niñas, niños, mascotas y al medio ambiente, mediante una estrategia cercana a la gente y de atención directa a los reportes ciudadanos.

El alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz informó que el operativo es coordinado por el Sistema Municipal de Protección Civil y cuenta con la participación de dos células integradas por personal de la Guardia Civil Municipal y Protección Civil, además de una célula de la Dirección de Comercio para la supervisión directa en mercados y establecimientos.

A ese respecto, el titular de Protección Civil Municipal, Martín Bravo Galicia, dijo que "la pirotecnia no es un juguete y representa un riesgo real para la integridad de niñas y niños; por eso, este operativo también tiene un objetivo de concientización para que la población entienda el peligro que implica su manejo".

Agregó que en caso de detectar almacenamiento de pirotecnia, el material será decomisado y se aplicarán las sanciones correspondientes, reiterando que no se permitirá la venta de ningún tipo de cohetes o material explosivo en ningún establecimiento.

El Ayuntamiento informó que este operativo se mantendrá vigente hasta el cierre del año, con especial énfasis los días 29, 30 y 31 de diciembre, reforzando la vigilancia y la cercanía con las familias soledenses.