logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

PAZ, AMOR Y ARMONÍA

Fotogalería

PAZ, AMOR Y ARMONÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Operativo Cohetón: Prohibida, la venta de pirotecnia en Soledad

Este 24 de diciembre dio inicio la vigilancia preventiva contra la venta, almacenamiento y distribución

Por Martín Rodríguez

Diciembre 24, 2025 01:47 p.m.
A
Operativo Cohetón: Prohibida, la venta de pirotecnia en Soledad

En el único municipio que tiene prohibida la venta de pirotecnia, la alcaldía de Soledad de Graciano Sánchez arrancó el Operativo Cohetón 2025

Con un despliegue coordinado y de proximidad, este 24 de diciembre dio inicio de forma oficial el operativo preventivo contra la venta, almacenamiento y distribución de pirotecnia, que busca evitar accidentes y proteger a la población en general, especialmente a niñas, niños, mascotas y al medio ambiente, mediante una estrategia cercana a la gente y de atención directa a los reportes ciudadanos.

El alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz informó que el operativo es coordinado por el Sistema Municipal de Protección Civil y cuenta con la participación de dos células integradas por personal de la Guardia Civil Municipal y Protección Civil, además de una célula de la Dirección de Comercio para la supervisión directa en mercados y establecimientos.

A ese respecto, el titular de Protección Civil Municipal, Martín Bravo Galicia, dijo que "la pirotecnia no es un juguete y representa un riesgo real para la integridad de niñas y niños; por eso, este operativo también tiene un objetivo de concientización para que la población entienda el peligro que implica su manejo".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Agregó que en caso de detectar almacenamiento de pirotecnia, el material será decomisado y se aplicarán las sanciones correspondientes, reiterando que no se permitirá la venta de ningún tipo de cohetes o material explosivo en ningún establecimiento.

El Ayuntamiento informó que este operativo se mantendrá vigente hasta el cierre del año, con especial énfasis los días 29, 30 y 31 de diciembre, reforzando la vigilancia y la cercanía con las familias soledenses.

LEA TAMBIÉN

Arranca Operativo Cohetón 2025 para prevenir venta ilegal de pirotecnia en SLP

Autoridades estatales y municipales desplegarán operativos del 24 de diciembre al 1 de enero.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Operativo Cohetón: Prohibida, la venta de pirotecnia en Soledad
Operativo Cohetón: Prohibida, la venta de pirotecnia en Soledad

Operativo Cohetón: Prohibida, la venta de pirotecnia en Soledad

SLP

Martín Rodríguez

Este 24 de diciembre dio inicio la vigilancia preventiva contra la venta, almacenamiento y distribución

Refuerzan control de confianza con tres poligrafistas
Refuerzan control de confianza con tres poligrafistas

Refuerzan control de confianza con tres poligrafistas

SLP

Redacción

El CECCE amplía su plantilla especializada rumbo a las metas de seguridad para 2026.

Arranca Operativo Cohetón 2025 para prevenir venta ilegal de pirotecnia en SLP
Arranca Operativo Cohetón 2025 para prevenir venta ilegal de pirotecnia en SLP

Arranca Operativo Cohetón 2025 para prevenir venta ilegal de pirotecnia en SLP

SLP

Redacción

Autoridades estatales y municipales desplegarán operativos del 24 de diciembre al 1 de enero.

Supuesto inspector se llevó casitas de perros en Perpetuo Socorro
Supuesto inspector se llevó casitas de perros en Perpetuo Socorro

Supuesto inspector se llevó casitas de perros en Perpetuo Socorro

SLP

Rolando Morales

Así lo explicó el Ayuntamiento capitalino, tras la denuncia de vecinos de la iglesia