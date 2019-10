Optimismo, pide la Presidencia a los empresarios

El único remedio de México para salir adelante es que se hable con optimismo, recomendó el jefe de la oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo Garza y aseveró que el actual gobierno se ha reunido más con los empresarios que los tres anteriores presidentes de la República.

Aseguró que cuando pidió a los empresarios que hablen con optimismo en una reciente reunión en la Confederación Nacional de Cámaras Industriales, lo dijo en son de broma.

Sin embargo, señaló que a México se le tiene que contagiar de entusiasmo, puesto que la única forma de salir adelante es cuando hay optimismo.

Dijo saber que tenemos mucho para ser optimistas, porque somos de los países privilegiados en inversión extranjera en el mundo.

"Hay una estabilidad política como en muchos otros países y que no la hay ni la tiene Argentina, no la tiene Brasil, no la tiene Inglaterra, en España no tienen gobierno y tampoco lo tiene Italia, hay una guerra comercial con Estados Unidos y China, hay guerra comercial entre Japón y Corea hay problemas en Hong Kong".

Reiteró que lo que se tiene que hacer, es ver lo bueno y no nada más lo que no nos gusta.

Cuestionado acerca de si la iniciativa privada se ha tomado con humor la broma de que se pongan a hablar con optimismo, reiteró que hay una dinámica de conversación extraordinaria con el sector público y las reuniones que han tenido con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dan cuenta de que este gobierno federal ha tenido muchísimas más reuniones con el sector privado que todos los sexenios juntos de Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.