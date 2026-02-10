Organizaciones presentan iniciativa para delitos sexuales

En talleres con niñas y adolescentes de entre 9 y 17 años en San Luis Potosí se repitieron los mismos relatos: tocamientos no consentidos, comentarios sexuales y otras formas de violencia que ocurren en espacios familiares, escolares y comunitarios y que suelen normalizarse. Estas experiencias, recogidas en la Escuela de Derechos Sexuales para Niñas y Adolescentes "Juntas por una vida libre", detonaron la propuesta de reformar el Código Penal del Estado.

San Luis Potosí reforma Código Penal delitos sexuales

Con base en estos hallazgos, Lúminas Centro de Derechos Humanos A.C. y la Red Libres: por una vida libre de violencia sexual para niñeces y adolescencias presentaron ante el Congreso una iniciativa para actualizar la regulación de los delitos sexuales y reforzar la protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes.

La propuesta reconoce que la violencia sexual no siempre ocurre con golpes o amenazas. Por ello, plantea que también sean delito los actos en los que exista abuso de poder, autoridad o confianza, o cuando la persona afectada no pueda decidir libremente por estar dormida, inconsciente, intoxicada o en situación de vulnerabilidad. Además, elimina que el silencio, la falta de resistencia o una relación previa puedan usarse para justificar lo ocurrido.

Informe World Vision violencia sexual San Luis Potosí

La iniciativa actualiza las definiciones de violación y abuso sexual para abarcar las distintas formas en que se cometen estas agresiones. También propone reforzar las penas en los casos más graves, sobre todo cuando las víctimas son niñas o niños, cuando hay violencia, participan varias personas o se utilizan sustancias para facilitar el delito. La reforma fue elaborada con asesoría de Equality Now y forma parte del proyecto "Caleidoscopio de acciones por infancias y adolescencias libres de violencia sexual".

Las organizaciones señalan que estas reformas responden a una realidad documentada. El Informe sobre la violencia contra niñas, niños y adolescentes en San Luis Potosí, elaborado por World Vision México en 2022, indica que 62 por ciento de las personas encuestadas considera que esta violencia ha aumentado y más del 90 por ciento identifica la violencia sexual, la explotación sexual y la violación como formas graves de agresión. A esto se suman datos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP): durante 2025 la entidad registró una tasa de 20.50 delitos de violación simple y equiparada por cada 100 mil habitantes, por encima de la media nacional de 15.21.