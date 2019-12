Organizan panel "Mujeres que inspiran en la educación"

Para que haya más equidad de género en liderazgos educativos, es necesario promover políticas institucionales e incentivar la participación femenina, analizaron rectoras de universidades en el panel "Mujeres que inspiran en la Educación", celebrado en la sexta edición del Congreso Internacional de Innovación Educativa (CIIE).

Al respecto, Silvia Elena Giorguli Saucedo, presidenta de el Colegio de México (Colmex), valoró que se requiere un cambio cultural, pero además el establecimiento de una política institucional. "No estamos pidiendo que nos den chance, sino igualdad de condiciones", sentenció.

La académica enfatizó que el espacio universitario debe ser más amigable con las mujeres, pues ese lugar es un primer factor de cambio, y a la par, promocionar mayor participación del hombre en la vida familiar.

En su intervención, Eva Alcón, rectora de Universitat Jaume I (UJI) de Castellón, España, dijo que el cambio no es solo de las mujeres, sino de toda la sociedad, es decir, de hombres y mujeres. "¿Y vas a dejar a tus hijos? Seguramente al hombre no se lo hubieran preguntado", rememoró una situación particular, cuando decidió dedicarse a la vida académica.

Urgió a trabajar desde la educación primaria, y continuar así hasta el nivel superior, ya que durante la infancia hay apertura de la ciencia a niños y niñas, sin embargo, después "¿Por qué ya no pueden ser (o haber) ingenieras?", cuestionó.

Señaló que el liderazgo femenino significa tener un proyecto, enfocado con una perspectiva colectiva, donde exista combinación de características asociadas a los hombres, pero también las vinculadas con las mujeres. "El primer paso de las maestras y maestros, (es reconocer) que hay desigualdad de género en el aula", externó.

Por su parte, Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana (UV), exteriorizó que llegar a una rectoría es un mensaje favorable para las alumnas, pues les genera confianza para estudiar carreras que les dijeron "´que no eran para ellas´".

Planteó que la innovación educativa debe contemplar la equidad de género en los sistemas educativos, dado que la vida no ha sido justa entre hombres y mujeres. "¿Por qué nos exigen más por ser mujeres?", criticó.

Finalmente, Mamokgethi Phakeng, vicerrectora de University of Cape Town (UCT) en Sudáfrica, lamentó que en su país y en algunas partes de mundo no se espera que las mujeres estudien matemáticas, y más las que son de color. "Siempre tienes que estar trabajando 100 veces más", reclamó.

Asentó que ser la primera mujer en alcanzar un éxito no es para festejar, sino tomarlo con responsabilidad para no decir "soy la última", sino buscar y apoyar el crecimiento de mujeres líderes. "Es importante que las mujeres africanas se den cuenta que ellas también lo pueden lograr", destacó.