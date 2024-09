Ortiz Hernández: ni renuncia ni expulsión (video)

Enrique Ortiz Hernández aún no presenta una renuncia al Partido Acción Nacional (PAN), y no ha sido notificado de algún procedimiento de expulsión.

En la sesión ordinaria del viernes, el legislador reconocido por el Congreso votó en contra de que Marcelino Rivera tomara protesta y a favor de la reforma constitucional en materia de la Guardia Nacional.

El diputado comentó que no fue notificado de lo que hubiera sido la toma de protesta de Marcelino Rivera Hernández, su compañero de fórmula, a partir de la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado, que ordenaba al Congreso del Estado reconocer a Rivera Hernández en un plazo de 48 horas, acto que no se cumplió.

Durante la semana, Enrique Ortiz ha continuado sus labores legislativas, estando presente en la instalación de las comisiones donde participa.

?? | Ortiz Hernández: "ni renuncia ni expulsión"

- El diputado aseguró que no ha sido notificado de algún procedimiento en su contra por parte del PAN

La nota completa: ??https://t.co/z9aebBz27D pic.twitter.com/Q34lc6dhgT — Pulso Online (@pulso_mx) September 28, 2024

"Yo tengo que seguir comprometido con mis responsabilidades y cumpliendo como así lo fue mi juramento. Como siempre lo he dicho, yo respeto mucho a las autoridades, la toma de decisiones que ellos decidan, en tanto a mí no se me notifique seguiré teniendo mis responsabilidades", comentó.

Señaló que no ha presentado la renuncia al PAN, a pesar de que se declaró como diputado sin partido el día que tomó protesta. Señaló que esta decisión se debió a que no se sintió identificado con su dirigente estatal en ese momento por hacerlo a un lado, sin embargo, continúa siendo parte de Acción Nacional.

En las votaciones del Pleno, Ortiz Hernández se ha sumado al sentido del voto del bloque oficialista, sumándole 21 votos contra seis por parte de la oposición.