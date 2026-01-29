logo pulso
Otorgaría UASLP dos Honoris Causa

Por Redacción

Enero 29, 2026 03:00 a.m.
A
Otorgaría UASLP dos Honoris Causa

El Consejo Directivo Universitario (CDU) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tiene previsto votar este viernes dos propuestas para otorgar el Doctorado Honoris Causa 2026 a Juan Villoro y Cristina Rivera Garza, de acuerdo con información obtenida por este medio.

De aprobarse, los reconocimientos se entregarían durante la Feria del Libro de la UASLP, uno de los principales escaparates culturales de la institución, y se sumarían a una lista selecta que la universidad ha construido a lo largo de casi tres décadas.

El Honoris Causa es la máxima distinción académica que concede la UASLP y, desde que comenzó a otorgarse en 1995, ha sido entregado solo a 26 personalidades del ámbito intelectual, científico y cultural. 

En esa lista figuran nombres como Mario Vargas Llosa, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska, Mario Molina y Fernando Savater, entre otros referentes del pensamiento y la cultura contemporánea. Con Villoro y Rivera Garza, la cifra podría elevarse a 28 galardonados en la historia universitaria.

La propuesta a favor de Juan Villoro destaca una trayectoria que rebasa los 50 libros y una obra que ha transitado con solvencia por la crónica, la narrativa, el ensayo, el periodismo y la dramaturgia, con una influencia clara en la literatura mexicana contemporánea y en la formación de lectores más allá del ámbito académico.

