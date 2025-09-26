logo pulso
Pacientes exigen reabrir programa de trasplantes en el Central

"Esto no es algo opcional, es una necesidad para nosotros", expresó una de las afectadas

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 26, 2025 01:20 p.m.
A
Foto: Citlally Montaño-Pulso

Foto: Citlally Montaño-Pulso

Pacientes renales de San Luis Potosí solicitaron al gobierno estatal la reapertura inmediata del Programa de Trasplantes Renales en el Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Ignacio Morones Prieto", el cual permanece cerrado desde el inicio de la pandemia de COVID-19, a pesar de que se les informó en noviembre del año pasado que se reabriría.

Arely, paciente renal con 14 años de seguimiento y a la espera de un segundo trasplante, relató que desde la suspensión del programa ha recibido promesas incumplidas por parte de las autoridades. "Nos dicen que lo van a abrir y lo van a abrir y nada... estamos desesperados y cansados de tantas promesas. Esto no es algo opcional, es una necesidad para nosotros", expresó.

Según las y los pacientes, en la unidad estatal existen aproximadamente 200 personas en lista de espera, incluyendo niños y adolescentes. Entre ellos, algunos ya han fallecido a causa de la espera prolongada, mencionaron los entrevistados. "De no hace poco hasta ahora yo creo como unos 10... y esto nada más hablando de la unidad estatal", indicó uno de los pacientes.

La falta de apertura del programa de trasplantes también tiene un impacto económico significativo. Los pacientes dependen de la atención pública y, aunque reciben apoyo en medicamentos, con frecuencia se enfrentan a la escasez de insumos. "Por ejemplo, pastillas para el corazón, azúcar, presión... unos mil pesos, y eso es poco", comentó uno de los afectados. Los pacientes provienen no solo de la capital, sino de otros municipios como Río Verde, Villa de Reyes, Mexquitic de Carmona y Guadalcázar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En un comunicado dirigido al gobernador del estado, Ricardo Gallardo, los pacientes recordaron que el artículo 4º de la Constitución garantiza el derecho a la salud y señalaron que México tiene compromisos internacionales para garantizar acceso efectivo a este derecho.

Denunciaron que muchos iniciaron protocolos de trasplante y realizaron estudios clínicos con recursos propios bajo la promesa de que las cirugías se reanudarían, pero hasta la fecha no hay certeza sobre la reapertura.

Entre sus demandas, los pacientes pidieron mesas de trabajo con autoridades para definir tiempos y estrategias claras de reapertura del programa, que los acuerdos consten en minutas oficiales y que se garantice el abasto de insumos en el Centro Estatal de Hemodiálisis, indispensable para recibir tratamiento mientras no se efectúe el trasplante.

El grupo enfatizó que la reapertura del programa representa "la esperanza de vida y la posibilidad de reincorporarnos dignamente a nuestras familias y a la sociedad", además de ser un acto de justicia social y cumplimiento de la ley.

