logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

PAZ, AMOR Y ARMONÍA

Fotogalería

PAZ, AMOR Y ARMONÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Padecen escasez de agua en Los Fresnos y San Felipe

Por Leonel Mora

Diciembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Padecen escasez de agua en Los Fresnos y San Felipe

Diversas colonias de Soledad siguen sufriendo el abasto irregular o de plano el total desabasto de agua por parte de Interapas, mientras esperan que se concrete la anunciada separación del municipio de este organismo operador.

En esta ocasión, vecinos de Los Fresnos y parte de la colonia San Felipe, mencionaron que ya llevan semanas con un suministro "de muy baja presión", lo que los ha obligado a pagar pipas particulares para poder tener agua en sus hogares, situación lamentable sobre todo en estas fechas que las reuniones familiares están a la orden del día.

En un recorrido por calles como Las Palmas, Paseo de las Ceibas, Abedules, avenida San Luis, San Ciro y otras cercanas, sus residentes dijeron que la escasez comenzó hace un mes y medio aproximadamente. Primero de forma intermitente, pero luego se agravó. Hasta el momento, no han tenido información de si algún pozo cercano se averió o cuál es el motivo de la escasez.

Algunos residentes dijeron estar pagando hasta dos pipas por semana, cada una con un precio que puede variar entre 150 y 400 pesos por viaje dependiendo de factores como la demanda y la empresa de que se trate. Las pipas gratuitas de Interapas, por lo general, no son vistas en las calles mencionadas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La gente de Los Fresnos y San Felipe solicitaron que, al menos en estas fechas de fin de año, exista un abasto regular para poder pasar las fiestas "en paz y con agua; ya el 2026 será otro boleto", concluyeron.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Papa León XIV pide respeto por la vida humana
Papa León XIV pide respeto por la vida humana

Papa León XIV pide "respeto por la vida humana"

SLP

El Universal

El Pontífice insta a valorarla en su mensaje navideño

Guardia Civil Estatal reporta 35 detenciones en operativos de cierre de 2025
Guardia Civil Estatal reporta 35 detenciones en operativos de cierre de 2025

Guardia Civil Estatal reporta 35 detenciones en operativos de cierre de 2025

SLP

Redacción

La Guardia Civil Estatal detiene a 35 personas durante operativos de cierre de 2025, abarcando diversos delitos.

Interapas verifica calidad del agua de El Realito en temporada navideña
Interapas verifica calidad del agua de El Realito en temporada navideña

Interapas verifica calidad del agua de El Realito en temporada navideña

SLP

Redacción

El organismo realiza muestreos y análisis antes de distribuir el agua a la red.

Operativo Cohetón: Prohibida, la venta de pirotecnia en Soledad
Operativo Cohetón: Prohibida, la venta de pirotecnia en Soledad

Operativo Cohetón: Prohibida, la venta de pirotecnia en Soledad

SLP

Martín Rodríguez

Este 24 de diciembre dio inicio la vigilancia preventiva contra la venta, almacenamiento y distribución