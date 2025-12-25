Padecen escasez de agua en Los Fresnos y San Felipe

Diversas colonias de Soledad siguen sufriendo el abasto irregular o de plano el total desabasto de agua por parte de Interapas, mientras esperan que se concrete la anunciada separación del municipio de este organismo operador.

En esta ocasión, vecinos de Los Fresnos y parte de la colonia San Felipe, mencionaron que ya llevan semanas con un suministro "de muy baja presión", lo que los ha obligado a pagar pipas particulares para poder tener agua en sus hogares, situación lamentable sobre todo en estas fechas que las reuniones familiares están a la orden del día.

En un recorrido por calles como Las Palmas, Paseo de las Ceibas, Abedules, avenida San Luis, San Ciro y otras cercanas, sus residentes dijeron que la escasez comenzó hace un mes y medio aproximadamente. Primero de forma intermitente, pero luego se agravó. Hasta el momento, no han tenido información de si algún pozo cercano se averió o cuál es el motivo de la escasez.

Algunos residentes dijeron estar pagando hasta dos pipas por semana, cada una con un precio que puede variar entre 150 y 400 pesos por viaje dependiendo de factores como la demanda y la empresa de que se trate. Las pipas gratuitas de Interapas, por lo general, no son vistas en las calles mencionadas.

La gente de Los Fresnos y San Felipe solicitaron que, al menos en estas fechas de fin de año, exista un abasto regular para poder pasar las fiestas "en paz y con agua; ya el 2026 será otro boleto", concluyeron.