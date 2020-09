Palacio de Gobierno, cerrado por salud, no por manifestaciones: Leal Tovías

Aclaró que las barreras metálicas, que son movibles, tienen como fin, simplemente, "proteger el edificio de daños ocasionados por mantas que se fijaban con clavos a la fachada del inmueble".

Aseguró que no hay nada anticonstitucional en la medida, ya que hay acceso a los lados de las mencionadas vallas.

Agregó que, de cualquier manera, el Palacio de Gobierno no está cerrado para alguien en especial, sino que no hay actividad porque la mayoría de los trabajadores no están laborando debido a la pandemia de COVID-19 en el estado: "Está cerrado por recomendación y protocolo de Salud. Los funcionarios estamos atendiendo en diferentes lugares; no es que esté cerrado a alguien en especial. Sólo van algunos funcionarios. Yo voy todos los días un rato, firmo documentos y eso es todo. Se tramitan algunos asuntos, pero se atiende más que nada de manera telefónica o por cita".

Consideró que más adelante, si se declara semáforo verde para el estafo potosino, el Palacio podría ser reabierto y los trabajadores volverán. "Naturalmente, los protocolos serían diferentes, pero ya lo dijo López-Gatell, que la vuelta el semáforo verde era una suposición, no una realidad", concluyó el funcionario estatal.

Luego de que manifestantes de la Plaza de Armas de esta capital criticaran que el Palacio de Gobierno permanezca cerrado al acceso público a pesar de ser "un edificio de todos", el secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, aclaró que las vallas que ahí se encuentran no tienen por objeto "blindar" la sede del Poder Ejecutivo del estado contra las protestas.