logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

PATRICIO RECIBE EL BAUTISMO

Fotogalería

PATRICIO RECIBE EL BAUTISMO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

PAN de SLP no descarta perfiles externos para candidaturas

Verónica Rodríguez indicó que el partido "no le cierra la puerta a nadie"

Por Samuel Moreno

Febrero 23, 2026 12:51 p.m.
A
Foto: Alberto Martínez/Pulso

Foto: Alberto Martínez/Pulso

El Partido Acción Nacional en San Luis Potosí no descarta postular a perfiles externos o provenientes de otros partidos, siempre que cumplan con los lineamientos internos y demuestren competitividad electoral, afirmó la senadora y dirigente estatal Verónica Rodríguez Hernández.

La también presidenta del Comité Directivo Estatal señaló que el blanquiazul debe contar con aspirantes preparados —hombres y mujeres— para competir en todos los municipios, no sólo en plazas estratégicas como Ciudad Valles, rumbo a los próximos procesos electorales.

Indicó que el partido "no le cierra la puerta a nadie", aunque puntualizó que cualquier interesado deberá apegarse a las normas internas y someterse al proceso de evaluación correspondiente, como ocurre con la militancia.

Las declaraciones se dan en medio de cuestionamientos sobre la posible incorporación de "chapulines", es decir, políticos que cambian de partido para contender por cargos públicos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Rodríguez Hernández subrayó que el criterio principal para definir candidaturas será la viabilidad electoral de los perfiles y su apego a los principios del PAN, en un contexto donde los partidos comienzan a perfilar estrategias rumbo a los próximos comicios en San Luis Potosí.

LEA TAMBIÉN

El PAN, sin militancia hasta en 12 municipios

No cuentan con suficientes afiliados como para crear comités

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

PAN de SLP no descarta perfiles externos para candidaturas
PAN de SLP no descarta perfiles externos para candidaturas

PAN de SLP no descarta perfiles externos para candidaturas

SLP

Samuel Moreno

Verónica Rodríguez indicó que el partido "no le cierra la puerta a nadie"

Ruptura en acueducto de El Realito provoca suspensión de suministro
Ruptura en acueducto de El Realito provoca suspensión de suministro

Ruptura en acueducto de El Realito provoca suspensión de suministro

SLP

Rolando Morales

Interapas implementa pozos de reserva y apoyo con pipas para mitigar la suspensión del agua.

Canaco destaca blindaje estatal tras violencia en estados vecinos
Canaco destaca blindaje estatal tras violencia en estados vecinos

Canaco destaca blindaje estatal tras violencia en estados vecinos

SLP

Redacción

Canaco afirma que la estrategia preventiva evitó incidentes

Gobierno y colectivo difieren en cifras de desaparecidos en SLP
Gobierno y colectivo difieren en cifras de desaparecidos en SLP

Gobierno y colectivo difieren en cifras de desaparecidos en SLP

SLP

Redacción

Asegura gobierno, ser de los estados con menor número de personas desaparecidas.