PAN de SLP no descarta perfiles externos para candidaturas

El Partido Acción Nacional en San Luis Potosí no descarta postular a perfiles externos o provenientes de otros partidos, siempre que cumplan con los lineamientos internos y demuestren competitividad electoral, afirmó la senadora y dirigente estatal Verónica Rodríguez Hernández.

La también presidenta del Comité Directivo Estatal señaló que el blanquiazul debe contar con aspirantes preparados —hombres y mujeres— para competir en todos los municipios, no sólo en plazas estratégicas como Ciudad Valles, rumbo a los próximos procesos electorales.

Indicó que el partido "no le cierra la puerta a nadie", aunque puntualizó que cualquier interesado deberá apegarse a las normas internas y someterse al proceso de evaluación correspondiente, como ocurre con la militancia.

Las declaraciones se dan en medio de cuestionamientos sobre la posible incorporación de "chapulines", es decir, políticos que cambian de partido para contender por cargos públicos.

Rodríguez Hernández subrayó que el criterio principal para definir candidaturas será la viabilidad electoral de los perfiles y su apego a los principios del PAN, en un contexto donde los partidos comienzan a perfilar estrategias rumbo a los próximos comicios en San Luis Potosí.