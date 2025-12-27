Participación vecinal impulsa casi 140 obras en la capital, afirma alcalde

La participación de vecinos ha sido clave para la ejecución de obra pública en San Luis Potosí, donde durante 2025 se realizaron casi 140 obras integrales y de impacto social en distintas colonias de la ciudad, de acuerdo con información oficial del Ayuntamiento capitalino.

Según un boletín institucional, el alcalde Enrique Galindo Ceballos destacó que la gestión y el acompañamiento ciudadano han permitido identificar zonas con atención prioritaria y canalizar recursos a necesidades reales.

"Los más importantes son los vecinos y las vecinas, porque si no gestionan y no acompañan este proceso, hay lugares a donde no se puede llegar", afirmó.

El comunicado señala que las obras incluyeron rehabilitación integral de vialidades, con intervención en redes de agua y drenaje, alumbrado público y acciones de carácter histórico y cultural, como la regeneración del Templo del Carmen.

El presidente municipal sostuvo que uno de los compromisos de la actual administración ha sido concluir todas las obras iniciadas, especialmente aquellas relacionadas con infraestructura vial, una de las principales demandas ciudadanas.

"De las obras que ha realizado el Gobierno de la Capital, ni una se ha quedado a medias; todas las hemos terminado y todas las hemos entregado", aseguró el alcalde, según el boletín difundido.