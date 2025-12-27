logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"EL CASCANUECES" FESTIVAL NAVIDEÑO ZAMUDIO 2025

Fotogalería

"EL CASCANUECES" FESTIVAL NAVIDEÑO ZAMUDIO 2025

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Participación vecinal impulsa casi 140 obras en la capital, afirma alcalde

Vialidades, agua, drenaje y alumbrado, apoyadas por la gestión vecinal.

Por Redacción

Diciembre 27, 2025 08:24 p.m.
A
Obras públicas en colonias de la capital.

Obras públicas en colonias de la capital.

La participación de vecinos ha sido clave para la ejecución de obra pública en San Luis Potosí, donde durante 2025 se realizaron casi 140 obras integrales y de impacto social en distintas colonias de la ciudad, de acuerdo con información oficial del Ayuntamiento capitalino.

Según un boletín institucional, el alcalde Enrique Galindo Ceballos destacó que la gestión y el acompañamiento ciudadano han permitido identificar zonas con atención prioritaria y canalizar recursos a necesidades reales.
"Los más importantes son los vecinos y las vecinas, porque si no gestionan y no acompañan este proceso, hay lugares a donde no se puede llegar", afirmó.

LEA TAMBIÉN

Galindo asegura saldo blanco en la capital

El Ayuntamiento reportó decomisos de pirotecnia, remisiones cívicas y atención de incidentes durante las festividades

El comunicado señala que las obras incluyeron rehabilitación integral de vialidades, con intervención en redes de agua y drenaje, alumbrado público y acciones de carácter histórico y cultural, como la regeneración del Templo del Carmen.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El presidente municipal sostuvo que uno de los compromisos de la actual administración ha sido concluir todas las obras iniciadas, especialmente aquellas relacionadas con infraestructura vial, una de las principales demandas ciudadanas.

"De las obras que ha realizado el Gobierno de la Capital, ni una se ha quedado a medias; todas las hemos terminado y todas las hemos entregado", aseguró el alcalde, según el boletín difundido.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Participación vecinal impulsa casi 140 obras en la capital, afirma alcalde
Participación vecinal impulsa casi 140 obras en la capital, afirma alcalde

Participación vecinal impulsa casi 140 obras en la capital, afirma alcalde

SLP

Redacción

Vialidades, agua, drenaje y alumbrado, apoyadas por la gestión vecinal.

Morena no contempla alianzas con el PAN: Arreola
Morena no contempla alianzas con el PAN: Arreola

Morena no contempla alianzas con el PAN: Arreola

SLP

Ana Paula Vázquez

El diputado consideró que sus posturas políticas son incompatibles

Fin de prácticas irregulares en PC ha molestado a gestores: EGC
Fin de prácticas irregulares en PC ha molestado a gestores: EGC

Fin de prácticas irregulares en PC ha molestado a gestores: EGC

SLP

Rolando Morales

Aplazan iniciativa para prohibir la venta de pirotecnia
Aplazan iniciativa para prohibir la venta de pirotecnia

Aplazan iniciativa para prohibir la venta de pirotecnia

SLP

Ana Paula Vázquez

Esto, pese a que el tema ha sido planteado de manera recurrente