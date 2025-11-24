PC despliega 100 elementos por megabloqueo de transportistas

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) activó este lunes un operativo especial ante la megamanifestación de transportistas que prevé bloqueos en distintos tramos carreteros de San Luis Potosí. La movilización obligará a cerrar, parcial o totalmente, accesos estratégicos, por lo que la autoridad estatal anticipó afectaciones para automovilistas y transportistas ajenos a la protesta.

De acuerdo con la dependencia, un total de 100 elementos operativos fueron distribuidos en puntos donde se esperan cierres prolongados. El objetivo —según explicó el titular, Mauricio Ordaz Flores— es brindar auxilio prioritario a quienes queden varados, ya sea por horas de espera o por rutas interrumpidas.

La CEPC informó que su intervención será principalmente humanitaria y preventiva, con apoyo en hidratación, revisión médica básica y asistencia a personas con necesidades especiales. También pidió a la población evitar las zonas de conflicto, revisar rutas alternas y, en caso de viajes indispensables, llevar agua, alimentos y medicamentos.

El operativo se mantendrá mientras persistan los bloqueos y hasta que se normalice la circulación en las carreteras estatales.