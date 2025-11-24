logo pulso
SLP

PC despliega 100 elementos por megabloqueo de transportistas

PC Estatal envía 100 elementos para apoyar a automovilistas afectados

Por Pulso Online

Noviembre 24, 2025 10:43 a.m.
A
Operativo de PC por bloqueos carreteros.

Operativo de PC por bloqueos carreteros.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) activó este lunes un operativo especial ante la megamanifestación de transportistas que prevé bloqueos en distintos tramos carreteros de San Luis Potosí. La movilización obligará a cerrar, parcial o totalmente, accesos estratégicos, por lo que la autoridad estatal anticipó afectaciones para automovilistas y transportistas ajenos a la protesta.

SSPC monitorea bloqueos y protestas de agricultores, ¿dónde se encuentran?

Acciones preventivas de la Guardia Civil Estatal en bloqueos carreteros

De acuerdo con la dependencia, un total de 100 elementos operativos fueron distribuidos en puntos donde se esperan cierres prolongados. El objetivo —según explicó el titular, Mauricio Ordaz Flores— es brindar auxilio prioritario a quienes queden varados, ya sea por horas de espera o por rutas interrumpidas.

La CEPC informó que su intervención será principalmente humanitaria y preventiva, con apoyo en hidratación, revisión médica básica y asistencia a personas con necesidades especiales. También pidió a la población evitar las zonas de conflicto, revisar rutas alternas y, en caso de viajes indispensables, llevar agua, alimentos y medicamentos.

El operativo se mantendrá mientras persistan los bloqueos y hasta que se normalice la circulación en las carreteras estatales.

SLP

Pulso Online

PC Estatal envía 100 elementos para apoyar a automovilistas afectados

