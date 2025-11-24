SLP amanecerá a 8 grados por frente frío 16

La Coordinación Estatal de Protección Civil alertó que el frente frío número 16 provocará un descenso notable de temperatura en las próximas horas en San Luis Potosí, con mínimas de hasta 8 grados en la zona centro y 9 grados en el Altiplano, donde incluso existe probabilidad de heladas.

De acuerdo con el pronóstico climático oficial, las temperaturas máximas alcanzarán 28 grados en la zona centro y hasta 33 grados en la Huasteca, mientras que en las sierras de esta última región se esperan lluvias y lloviznas dispersas.

Protección Civil exhortó a la población a tomar precauciones ante el descenso térmico, especialmente durante la noche y madrugada.

Recomendaciones para el hogar

Abrigarse con varias capas de ropa para conservar el calor.

Revisar que calentadores, estufas y chimeneas estén correctamente ventilados para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

Proteger tuberías y medidores para evitar que se congelen o revienten.

Cuidados para la salud

Mantenerse hidratado, aunque no exista sensación de sed.

Consumir alimentos ricos en vitamina C.

Vigilar a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias .

Evitar cambios bruscos de temperatura para reducir riesgos de enfermedades.

Protección Civil pidió a la ciudadanía mantenerse informada por canales oficiales y extremar precauciones ante la llegada del sistema frontal.