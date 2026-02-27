logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

GLAMOUR Y ROMANTICISMO

Fotogalería

GLAMOUR Y ROMANTICISMO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Pepenadores forman pequeños "tiraderos clandestinos" en Soledad

Piden a la autoridad municipal tener más vigilancia

Por Leonel Mora

Febrero 27, 2026 03:00 a.m.
A
Pepenadores forman pequeños "tiraderos clandestinos" en Soledad

En diversos puntos de la vía del ferrocarril a Tampico, que cruza la zona urbana de Soledad, personas dedicadas a la recolección de basura para extraer de ella materiales reciclables van formando pequeños "tiraderos clandestinos".

Algunos de éstos se ubican a lo largo de la Avenida Eucaliptos, importante vialidad que comunica a varias colonias del poniente del municipio, desde San Felipe hasta San Lorenzo. 

Estos puntos, si no se atienden con prontitud, podrían crecer y afectar la salud de las familias que residen cerca, según sus testimonios. 

En ambas orillas de la vía férrea, es posible identificar concentraciones de basura principalmente de origen doméstico, pero también restos de construcciones, como escombro y algunos electrodomésticos que probablemente fueron quemados para extraer materiales vendibles como el alambre de cobre.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


También hay evidencia de "quemazones" que han afectado la vegetación cercana, posiblemente a causa de vientos que pudieron propagar las llamas.

Quienes tienen sus viviendas al borde de las vías, comentan que la zona ha sido, durante años, un espacio para el depósito clandestino de residuos.

Sin embargo, señalan que la reciente urbanización a aminorado ese problema y sólo pidieron a la autoridad municipal tener más vigilancia en la avenida para procurar que la maleza no crezca demasiado.

LEA TAMBIÉN

Residuos empresariales causaron incendio frente a La Pila: DPC

Se mantienen las labores de supervisión y control para que no se propague

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Refuerzan operativos en parajes de la Huasteca
Refuerzan operativos en parajes de la Huasteca

Refuerzan operativos en parajes de la Huasteca

SLP

Redacción

Revisan 49 sitios turísticos.

Buscan traer modelo educativo de Texas a SLP
Buscan traer modelo educativo de Texas a SLP

Buscan traer modelo educativo de Texas a SLP

SLP

Redacción

Buscan formación bilingüe industrial.

Entérate | ¿Cuánto y qué medicinas subieron más de precio?
Entérate | ¿Cuánto y qué medicinas subieron más de precio?

Entérate | ¿Cuánto y qué medicinas subieron más de precio?

SLP

Martín Rodríguez

Medicamentos para diabetes, hipertensión y analgésicos presentan aumentos significativos en precios ajustados por inflación.

Se dispara costo de medicinas
Se dispara costo de medicinas

Se dispara costo de medicinas

SLP

Martín Rodríguez

Advierte Clúster Médico alza de 300% en 4 años; medicamentos contra cáncer, los más afectados