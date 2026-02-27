Pepenadores forman pequeños "tiraderos clandestinos" en Soledad

En diversos puntos de la vía del ferrocarril a Tampico, que cruza la zona urbana de Soledad, personas dedicadas a la recolección de basura para extraer de ella materiales reciclables van formando pequeños "tiraderos clandestinos".

Algunos de éstos se ubican a lo largo de la Avenida Eucaliptos, importante vialidad que comunica a varias colonias del poniente del municipio, desde San Felipe hasta San Lorenzo.

Estos puntos, si no se atienden con prontitud, podrían crecer y afectar la salud de las familias que residen cerca, según sus testimonios.

En ambas orillas de la vía férrea, es posible identificar concentraciones de basura principalmente de origen doméstico, pero también restos de construcciones, como escombro y algunos electrodomésticos que probablemente fueron quemados para extraer materiales vendibles como el alambre de cobre.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

También hay evidencia de "quemazones" que han afectado la vegetación cercana, posiblemente a causa de vientos que pudieron propagar las llamas.

Quienes tienen sus viviendas al borde de las vías, comentan que la zona ha sido, durante años, un espacio para el depósito clandestino de residuos.

Sin embargo, señalan que la reciente urbanización a aminorado ese problema y sólo pidieron a la autoridad municipal tener más vigilancia en la avenida para procurar que la maleza no crezca demasiado.