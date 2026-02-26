Peritaje de 2023 advirtió de riesgos por desnivel en Saucito

Un peritaje antropológico realizado y dado a conocer desde julio del 2023 advirtió los riesgos sociales, culturales y estructurales de construir un paso vehicular a desnivel a un costado del Santuario del Señor del Saucito.

El estudio señala que la obra planteada desde 2018 por las autoridades municipales, podría afectar directamente al templo, a las festividades religiosas y a la organización social que se articula alrededor de una celebración con más de dos siglos de historia.

Dentro del Peritaje Antropológico sobre la religiosidad popular, la organización social y la territorialidad en torno a las festividades en honor al Señor del Saucito, Santuario-Parroquía del Señor de Burgos realizado por Alexandra Itzabel Turrubiartes Alvarado en carácter de perito en materia de Antropología Social, se registró en el trabajo de campo, donde habitantes, comerciantes y participantes de las fiestas patronales señalaron la falta de información y ausencia de consulta pública sobre el proyecto.

En reuniones informativas realizadas en enero de 2023, los asistentes refirieron que la explicación fue general y sin detalles técnicos, lo que profundizó la desconfianza hacia las autoridades municipales y alimentó temores sobre posibles daños al inmueble histórico por vibraciones derivadas del uso de maquinaria pesada.

El peritaje recogió preocupaciones por la integridad estructural del Santuario, construido con materiales antiguos, y por la alteración del uso ritual del espacio público, especialmente de la Avenida Fray Diego de la Magdalena, ruta clave de procesiones, peregrinaciones y del festival de danza.

Vecinos advirtieron que el estrechamiento del espacio peatonal y la reconfiguración vial pondrían en riesgo la realización de actos religiosos, el traslado de la imagen, de alrededor de 400 kilos, y la seguridad de asistentes.

El documento también expone impactos económicos: más de la mitad de los comercios de la zona dependen de la actividad cotidiana y de la derrama que generan las fiestas, periodo en el que muchos negocios duplican ingresos.

Además de los efectos materiales, el peritaje subrayó daños identitarios y simbólicos. La fiesta es descrita como un eje de transmisión intergeneracional de saberes, cohesión comunitaria y memoria colectiva; su fragmentación implicaría una afectación directa al ejercicio de derechos culturales y a la libertad de culto.

También se registraron alertas por la posible tala de árboles del camellón y por la pérdida de exvotos, considerados patrimonio cultural local.

Como conclusiones, el estudio planteó la inviabilidad social y cultural del paso a desnivel y recomendó un proyecto integral de intervención urbana que priorice servicios básicos, seguridad y alternativas viales sin alterar prácticas religiosas ni bienes históricos.

Sugirió, además, incorporar la opinión técnica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, fortalecer canales de diálogo con la comunidad y alinear cualquier obra a la protección del patrimonio cultural inmaterial, en concordancia con estándares internacionales promovidos por la UNESCO.