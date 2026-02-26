Reforma Electoral divide a partidos en SLP
Morena respalda recorte a financiamiento; PAN y Verde fijan reservas sobre plurinominales y presupuesto
La iniciativa de Reforma Electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum abrió el primer choque político en San Luis Potosí.
El diputado de Morena, Cuauhtli Badillo Moreno, respaldó la propuesta y defendió que quienes aspiren a una curul tengan que hacer campaña. También apoyó reducir el financiamiento público a partidos y planteó que los mejores segundos lugares puedan acceder al Congreso.
Desde el PAN, Rubén Guajardo Barrera rechazó disminuir recursos, al advertir que afectaría la competitividad rumbo a 2027. Además, consideró grave cualquier cambio que debilite el servicio profesional del INE.
El diputado del Partido Verde, Luis Fernando Gámez Macías, apoyó en lo general la iniciativa presidencial, pero dejó clara su postura: no reducir plurinominales ni presupuesto, al señalar que podría generarse inequidad y abrir espacio a financiamiento ilícito.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La reforma plantea reducir 25% el costo del sistema electoral. El debate apenas inicia, pero ya expuso diferencias de fondo sobre austeridad y pluralidad política.
no te pierdas estas noticias
Reforma Electoral divide a partidos en SLP
Ana Paula Vázquez
Morena respalda recorte a financiamiento; PAN y Verde fijan reservas sobre plurinominales y presupuesto
Arranca subasta de 18 predios municipales en la capital
Redacción
Cabildo aprobó la enajenación para financiar obras de alto impacto.
Frío por la mañana y calor por la tarde en SLP
Redacción
Protección Civil alerta por heladas en sierras y riesgo de incendios.