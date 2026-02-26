logo pulso
En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

SLP

Reforma Electoral divide a partidos en SLP

Morena respalda recorte a financiamiento; PAN y Verde fijan reservas sobre plurinominales y presupuesto

Por Ana Paula Vázquez

Febrero 26, 2026 08:18 a.m.
A
Reforma Electoral divide a partidos en SLP

La iniciativa de Reforma Electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum abrió el primer choque político en San Luis Potosí.

El diputado de Morena, Cuauhtli Badillo Moreno, respaldó la propuesta y defendió que quienes aspiren a una curul tengan que hacer campaña. También apoyó reducir el financiamiento público a partidos y planteó que los mejores segundos lugares puedan acceder al Congreso.

Desde el PAN, Rubén Guajardo Barrera rechazó disminuir recursos, al advertir que afectaría la competitividad rumbo a 2027. Además, consideró grave cualquier cambio que debilite el servicio profesional del INE.

El diputado del Partido Verde, Luis Fernando Gámez Macías, apoyó en lo general la iniciativa presidencial, pero dejó clara su postura: no reducir plurinominales ni presupuesto, al señalar que podría generarse inequidad y abrir espacio a financiamiento ilícito.

La reforma plantea reducir 25% el costo del sistema electoral. El debate apenas inicia, pero ya expuso diferencias de fondo sobre austeridad y pluralidad política.

SLP

Ana Paula Vázquez

Morena respalda recorte a financiamiento; PAN y Verde fijan reservas sobre plurinominales y presupuesto

