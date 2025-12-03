Permanente, operativo de retiro de "chatarra" en la capital

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que el municipio mantiene desde hace cuatro años un operativo permanente para el retiro de autos chatarra y otros objetos abandonados en la vía pública, por lo que afirmó que este problema no presenta la misma intensidad que en otros puntos del estado, pese al reciente exhorto emitido por el Congreso local a los 59 Ayuntamientos.

Galindo explicó que el Ayuntamiento no solo retira vehículos en estado de abandono, sino también refrigeradores, muebles y distintos objetos que vecinos dejan en la calle. Señaló que esta intervención continua ha generado que la ciudadanía se acostumbre a no colocar desechos voluminosos en espacios públicos.

El edil mencionó que, aunque la capital es la ciudad más grande de San Luis Potosí, la presencia de autos chatarra no es tan marcada debido a la coordinación entre Seguridad Pública, la dirección de Ecología y otras áreas del gobierno municipal. Indicó que incluso él recibe reportes directos de habitantes que solicitan el retiro de unidades o desechos abandonados.

Detalló que el operativo no está focalizado en ninguna zona específica, ya que las denuncias se presentan en distintos puntos de la ciudad. En el caso de los vehículos, explicó que muchos sí tienen propietario, pero fueron abandonados porque ya no funcionan y sus dueños no cuentan con un espacio para almacenarlos ni conocen opciones para disponer de ellos, pese a la existencia de chatarreras donde podrían venderlos.

Galindo concluyó que, aunque persisten casos aislados, el municipio mantiene una respuesta constante para evitar que estos objetos se acumulen en las calles y afecten la imagen urbana.