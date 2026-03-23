Persiste la venta ilegal de cigarros

Ante la venta de cigarros en la vía pública, por ejemplo, a las afueras de mercados municipales, Lucía Gabriela Rosales Ortuño, titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), exhortó a la ciudadanía reportar dichos puntos de venta, en aras de intervenir y realizar operativos para su retiro.

A las afueras del Mercado República, en la calle Reforma entre 16 de Septiembre y Moctezuma, comercios ambulantes ofertan paquetes de cigarrillos de marcas extranjeras sin que ninguna autoridad reguladora intervenga.

La comisionada sanitaria reconoció que muchas veces la autoridad no tiene la capacidad de cubrir todo el territorio, por lo cual, conminó a la ciudadanía a informar sobre los lugares donde se vende ilegalmente este tipo de sustancias.

"Si ustedes hacen la denuncia, nosotros hacemos operativos, y en el caso de la Ley de Tabaco, se retira y se destruye. Entonces está prohibida la venta en la vía pública y punto", sentenció.

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Rosales Ortuño precisó que la ciudadanía puede presentar su denuncia en escrito libre en las instalaciones de la institución, ubicadas en 5 de Mayo detrás de la delegación de Cruz Roja Mexicana, o comunicarse a los números telefónicos oficiales.

Complementó que además de no estar permitida su venta en la calle, ya sea suelto o en cajetilla, los vendedores que deciden ofertar el producto en un lugar establecido tampoco lo pueden tener a la vista de los

consumidores.