Pide Arzobispo a padres dar buen ejemplo a los hijos

¿Se han puesto a pensar qué es lo que ven sus hijos, en cada uno de ustedes papás? (...) Ser prudentes, a fin de no lastimar o generar resentimientos detonantes de hechos como los de Torreón", cuestionó Jesús Carlos Cabrero Romero, arzobispo de San Luis Potosí.

Dijo lo anterior en referencia al tiroteo, suscitado hace más de ocho días en un colegio de Torreón, Coahuila, donde un niño de 11 años disparó contra varios compañeros, asesinó a su maestra y después de suicidó.

Remarcó que los infantes aprenden por imitación, es decir, ellos miran a sus padres "y hacen lo que ven". Los mejores artistas, actores, atletas y artesanos comienzan su entrenamiento, mediante la imitación de sus mentores, equiparó.

El prelado potosino evaluó que "vale la pena" que la población potosina reflexione sobre ese tipo de sucesos trágicos, que, si bien solo se documentaban en escuelas de Estados Unidos, en los últimos años también en México se reportaron.

En su colaboración "No a la guerra ni a la violencia", publicada en el semanario parroquial de "La Red", lamentó que haya distanciamiento entre las familias, pues en ocasiones todos los integrantes están "metidos" en el celular y las redes sociales.

Demandó a los padres y tutores permitir que los niños, niñas y adolescentes les imiten cosas buenas, y aquellas que "que no queramos que imiten" ser prudentes, en aras de no lastimar o generar resentimientos detonantes de hechos como los de Torreón.

"De repente no sabemos qué responder o tal vez, simplemente interrogamos por qué pasan estas cosas; tristemente son preguntas que nos hacemos mientras los medios de información no están dando la noticia, después no olvidamos del asunto y hacemos caso omiso", comentó.