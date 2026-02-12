Pide Congreso transparencia en subasta de inmuebles capitalinos

El diputado César Arturo Lara Rocha, presidente de la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable del Congreso del Estado, advirtió que la subasta de 18 inmuebles municipales aprobada por el Cabildo de la capital requiere vigilancia puntual para evitar posibles actos de especulación, al señalar que incluso podría existir el riesgo de que alguien conozca con anticipación cuáles son los predios y se adelante al proceso.

Aunque reconoció que el Congreso no tiene facultades legales para intervenir en una decisión que corresponde exclusivamente al Ayuntamiento y que fue avalada por unanimidad, el legislador incidió que se trata de bienes que pertenecen a la ciudadanía, por lo que consideró indispensable que exista claridad total sobre la ubicación de los terrenos, las condiciones de la subasta y quiénes participarán en ella.

En ese sentido, Lara Rocha señaló que el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) deberá realizar su labor de revisión y no descartó que desde la Comisión de Vigilancia del Congreso, encabezada por el también diputado del PVEM, Luis Fernando Gámez Macías, se promueva una solicitud formal de información para transparentar el proceso. Afirmó que, desde su perspectiva, sería prudente hacerlo, ya que toda la información pública ayuda a evitar suspicacias.

El diputado también advirtió que este mecanismo podría sentar un precedente para que otros municipios, bajo el argumento de falta de recursos, opten por subastar patrimonio público como una vía rápida para obtener ingresos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí